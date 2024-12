Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","shortLead":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","id":"20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f.jpg","index":0,"item":"d64b54fd-1eab-46a0-94ca-eaaf7617b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","timestamp":"2024. december. 21. 22:07","title":"Szikla zuhant rá, karambolozott és kigyulladt egy brazil busz, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b75e98c-655e-4371-8d50-4e411b3af50f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A halas gazdák arra panaszkodnak, hogy a magyar állami támogatások elérhetetlenek számukra, az uniós halászati alapból pedig alig van plusz bevételük. Támogatás hiányában marad az iszap, és tovább drágulnak a magyar halak.","shortLead":"A halas gazdák arra panaszkodnak, hogy a magyar állami támogatások elérhetetlenek számukra, az uniós halászati alapból...","id":"20241221_Magyar-halgazdasagok-tamogatas-nelkul-dragulas-halfogyasztas-Deutsche-Welle-halas-korkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b75e98c-655e-4371-8d50-4e411b3af50f.jpg","index":0,"item":"bdeef0f0-4264-4bfe-a8c2-9e4614caba81","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_Magyar-halgazdasagok-tamogatas-nelkul-dragulas-halfogyasztas-Deutsche-Welle-halas-korkep","timestamp":"2024. december. 21. 14:00","title":"Válságban vannak a magyar halgazdaságok, alig kapnak támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából majdnem kijön egy vadonatúj Golf R.","shortLead":"Ebből a szögletes lámpás különleges kettes Golfból alig pár ezer darab készült, és ennek a remek példánynak az árából...","id":"20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00a77e19-187c-4867-bbe3-1d9d622f438e.jpg","index":0,"item":"981110dd-dc9d-479c-9a10-e6689f541a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_meregdraga-porteka-ez-a-kivalo-regi-vw-rallye-golf","timestamp":"2024. december. 21. 07:21","title":"Méregdrága portéka ez a kiváló régi Rallye Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle a kilók. Azonban a szervezet megbosszulja ezt a stresszt, például azzal, hogy lelassítja a szőrnövekedést.","shortLead":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle...","id":"20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757.jpg","index":0,"item":"36c4f6f2-726d-452e-9140-d612fbb9a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","timestamp":"2024. december. 21. 16:03","title":"Fogyhat vele, de ne csodálkozzon, ha nem nő rendesen a haja: 18%-kal lassabb a hajnövekedés azoknál, akik belekezdenek az időszakos böjtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy egy különleges fűszer, szirup mind arról tanúskodik, hogy törődünk másokkal. Részlet Romics Bea Gasztroajándékok című könyvéből.","shortLead":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy...","id":"20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c.jpg","index":0,"item":"8eb2cc78-ad1c-4eb1-8fb9-005e7881f0c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","timestamp":"2024. december. 21. 19:15","title":"Gasztroajándékok karácsonyra: A tökéletes mézeskalácskeksz és mézeskalácsszirup receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt a megoldást válasszák, legyen szó akár hűtésről, akár fűtésről. Ezeket a rossz beidegződéseket vesszük sorra és oszlatjuk el cikkünkben.","shortLead":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt...","id":"20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38.jpg","index":0,"item":"75cc51c2-b067-4c40-ad65-fdf016be946f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","timestamp":"2024. december. 21. 15:30","title":"Drága, felesleges és mind ugyanazt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f434ab-9f7e-4168-a315-a15a04fecf84","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jászai Gellért cége rögtön többségi tulajdonos lett a Rotors & Cams Zrt.-ben.","shortLead":"Jászai Gellért cége rögtön többségi tulajdonos lett a Rotors & Cams Zrt.-ben.","id":"20241220_4ig-dron-dronfejlesztes-tobbsegi-tulajdon-rotors-and-cams","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3f434ab-9f7e-4168-a315-a15a04fecf84.jpg","index":0,"item":"a0dee2ae-3c47-4c5f-b037-ce7f29569537","keywords":null,"link":"/kkv/20241220_4ig-dron-dronfejlesztes-tobbsegi-tulajdon-rotors-and-cams","timestamp":"2024. december. 20. 20:15","title":"Drónfejlesztő cégbe szállt be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d194e65-4766-411c-857b-d29f5334344e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balogh Ákos cégében testvére, Balogh Zsolt lesz az ügyvezető.","shortLead":"Balogh Ákos cégében testvére, Balogh Zsolt lesz az ügyvezető.","id":"20241221_MCC-Libri-Balogh-Akos-Balog-Zsolt-Lego-Mindig-Kocka-Invest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d194e65-4766-411c-857b-d29f5334344e.jpg","index":0,"item":"723c7d65-408b-4310-9a55-1f706b206b97","keywords":null,"link":"/360/20241221_MCC-Libri-Balogh-Akos-Balog-Zsolt-Lego-Mindig-Kocka-Invest","timestamp":"2024. december. 21. 08:30","title":"A nagy MCC-s Libri-üzlet után a Lego-bizniszben építkezik tovább az 50. leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]