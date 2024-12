Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","shortLead":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","id":"20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"d232c969-4b1d-43fd-8e79-7bef54c559c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","timestamp":"2024. december. 25. 16:31","title":"Ukrajnának és a Közel-Keletnek békét, Szudánnak emberiességi segélyt kért Ferenc pápa karácsonyi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szél is mérséklődik.","shortLead":"A szél is mérséklődik.","id":"20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"6ac07c3d-a793-4f68-a5ee-032ac7131fa1","keywords":null,"link":"/elet/20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","timestamp":"2024. december. 26. 07:18","title":"Napos idő várható karácsony másnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer, ami a kifejezetten a szívnek van fenntartva és kizárólag arra összepontosít.","shortLead":"Svéd és amerikai kutatók fejlett technikák bevetésével mutatták meg, hogy milyen is valójában az a kis idegrendszer...","id":"20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef5de55-03d2-4de2-a48d-1ecb7b75be35.jpg","index":0,"item":"f3bb7277-13a1-4441-bf65-491d24f5059f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_a-sziv-belsejeben-levo-kisagy-felterkepezese","timestamp":"2024. december. 25. 14:03","title":"A szív belsejében fészkel egy külön kis agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","shortLead":"Az izraeli csapatok egy tiltakozáson lövéseket is leadtak, állítólag többen meg is sebesültek. ","id":"20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48.jpg","index":0,"item":"fdcf11ad-70ba-4186-b0d2-275b73dae854","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_OSDH-izraeli-csapatok-tovabbi-sziriai-teruletekre-nyomultak-be-a-Golan-fennsikon","timestamp":"2024. december. 25. 19:59","title":"Az izraeli csapatok további szíriai területekre nyomultak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","shortLead":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","id":"20241224_panama-trump-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57.jpg","index":0,"item":"c941a381-033e-4eb2-b073-e8f98a8d6ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_panama-trump-tuntetes","timestamp":"2024. december. 24. 21:53","title":"Panamában is kicsapta a biztosítékot Trump fenyegetőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","shortLead":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","id":"20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"db61cd6f-c086-433a-a073-2feb6e98d8c9","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","timestamp":"2024. december. 25. 16:54","title":"Másodszor sem jelent meg a kihallgatáson sikertelen önpuccsa után Jun Szogjol dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tovább keresik a szlovén hatóságok az eltűnt magyar férfit, de az időjárási körülmények nagyon megnehezítik a dolgukat.","shortLead":"Tovább keresik a szlovén hatóságok az eltűnt magyar férfit, de az időjárási körülmények nagyon megnehezítik a dolgukat.","id":"20241225_Hipotermias-lehet-az-Alpokban-eltunt-magyar-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c.jpg","index":0,"item":"c7bcb35f-9467-4486-a67c-a98568e6e490","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Hipotermias-lehet-az-Alpokban-eltunt-magyar-turazo","timestamp":"2024. december. 25. 15:47","title":"Hipotermiás lehet a szlovén Alpokban eltűnt magyar túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c64cfa-97e9-4f7f-bc71-ee2d5f2102dd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Igazak voltak az értesülések, tényleg kemény szigorítás lép életbe. Azért Grúzia és Örményország a kivétel, mert ezekkel az országokkal van visszafogadási megállapodás.","shortLead":"Igazak voltak az értesülések, tényleg kemény szigorítás lép életbe. Azért Grúzia és Örményország a kivétel, mert...","id":"20241224_A-kormany-35-ezerre-csokkenti-a-vendegmunkas-kvota-maximumat-csak-gruzok-es-ormenyek-johetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c64cfa-97e9-4f7f-bc71-ee2d5f2102dd.jpg","index":0,"item":"3631405f-4e92-4d66-9899-6550ee1140c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241224_A-kormany-35-ezerre-csokkenti-a-vendegmunkas-kvota-maximumat-csak-gruzok-es-ormenyek-johetnek","timestamp":"2024. december. 24. 10:25","title":"A kormány 35 ezerre csökkenti a vendégmunkás-kvóta maximumát, csak grúzok és örmények jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]