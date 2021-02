Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 81 éves színész \"cowboy stílusú\" kávécsomagokat forgalmaz a saját arcképével ellátva.","shortLead":"A 81 éves színész \"cowboy stílusú\" kávécsomagokat forgalmaz a saját arcképével ellátva.","id":"20210208_Terence_Hill_kave_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5683c612-c0a7-4911-93ef-24cbc30cd962","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_Terence_Hill_kave_uzlet","timestamp":"2021. február. 08. 20:59","title":"Terence Hill beszáll a kávébizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves egyetemista tavaly lett öngyilkos, szülei most perelnek. ","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, a Robinhood app 730 ezer dolláros tartozást mutatott – feltehetően tévesen. A 20 éves...","id":"20210209_Robinhood_Kearns_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373cb314-34cd-4a59-a2a6-edc52fea7812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8373d-6c3f-498a-a39f-0b417757ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Robinhood_Kearns_per","timestamp":"2021. február. 09. 13:50","title":"Beperli a tőzsdeappot a család, miután fiuk feltehetően egy téves adat miatt lett öngyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot a brüsszeli bizottságtól - hiányolva a transzparenciát.","shortLead":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot...","id":"20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148924f2-11e9-4a47-a1f3-d6ef424f69c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","timestamp":"2021. február. 08. 16:50","title":"Az európai zöldek az Európai Bíróság elé vinnék a vakcinaügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az atlantai Emory Egyetem informatikusai egy tízéves projekt keretében vizsgálták, miként jelezhetik a mobiltelefon-adatok az influenzaszerű megbetegedésben szenvedők viselkedésének változásait. ","shortLead":"Az atlantai Emory Egyetem informatikusai egy tízéves projekt keretében vizsgálták, miként jelezhetik...","id":"202105_influenza_es_telefonalas_mobilos_mintazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bab1157-eac8-4136-958b-c888cb2fe529","keywords":null,"link":"/360/202105_influenza_es_telefonalas_mobilos_mintazat","timestamp":"2021. február. 08. 16:00","title":"Mobilozási szokásaink változásai is jelzik, ha influenzásak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A BioNTech–Pfizer bejelentette, hogy a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását 1,3 milliárdról 2 milliárdra emeli. Hogyan? Erről kérdezte a Der Spiegel a BioNTech vadonatúj németországi gyárának főnökét.","shortLead":"A BioNTech–Pfizer bejelentette, hogy a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását 1,3 milliárdról 2 milliárdra...","id":"20210209_BionTech_Harmadik_vedooltasra_is_szukseg_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d589bcb-bd78-44a5-8710-ac78576bd486","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_BionTech_Harmadik_vedooltasra_is_szukseg_lehet","timestamp":"2021. február. 09. 15:32","title":"BioNTech: Harmadik védőoltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983976fe-2841-488c-bc82-c7a2aae7a2b1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Ördög a részletekben című thrillere megőrizte vezető helyét az amerikai kasszasikerlista élén a hétvégén.



","shortLead":"Az Ördög a részletekben című thrillere megőrizte vezető helyét az amerikai kasszasikerlista élén a hétvégén.



","id":"20210208_Meg_mindig_a_Denzel_Washingtonfilmet_nezik_legtobben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983976fe-2841-488c-bc82-c7a2aae7a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea7f5c2-0de9-43ee-a7d3-de60b7cb38c2","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Meg_mindig_a_Denzel_Washingtonfilmet_nezik_legtobben","timestamp":"2021. február. 08. 10:37","title":"Denzel Washingtonért mennek moziba az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap leköszönő főszerkesztője családi okok miatt lép hátra.","shortLead":"A lap leköszönő főszerkesztője családi okok miatt lép hátra.","id":"20210209_Foszerkesztot_valtott_a_Nepszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c759fd9-68d6-4d93-b6c8-d564dd2c3852","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Foszerkesztot_valtott_a_Nepszava","timestamp":"2021. február. 09. 12:29","title":"Főszerkesztőt váltott a Népszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A korrupciós kockázatok kiküszöbölését és a közbeszerzési verseny átláthatóbbá tételét kéri az Európai Bizottság egy nyilvánosságra került dokumentum alapján. ","shortLead":"A korrupciós kockázatok kiküszöbölését és a közbeszerzési verseny átláthatóbbá tételét kéri az Európai Bizottság...","id":"20210208_korrupcio_europai_unio_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e49ad6-b828-46aa-9722-57d74d8debc8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_korrupcio_europai_unio_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 08. 13:23","title":"Addig nem adna uniós pénzt Brüsszel, amíg a kormány nem számolja fel a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]