[{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros elnökség sem volt diadalmenet.","shortLead":"Bár nagy létszámú lett a Patrióták Európáért frakciója, a magyar kormánnyal együtt karanténba zárta az Unió. A soros...","id":"20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838e4d56-6a3f-4872-b9ca-8b761965ef49.jpg","index":0,"item":"7345ad66-b9f6-4475-95a4-74e3dfde2ec0","keywords":null,"link":"/360/20241228_Orban-EU-EP-Patriotak-Europaert-soros-elnokseg","timestamp":"2024. december. 28. 14:00","title":"A Fidesz pártcsaládra lelt az idén, de Orbánéknak nem osztottak lapot az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","shortLead":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","id":"20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"3d54a05f-aab1-4e56-9875-de8095d117dc","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","timestamp":"2024. december. 28. 18:06","title":"Belecsapódott egy BMW a 4-6-os villamosba a Corvin negyednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce06a1c-50ab-4733-8ef2-34b3aadcecdc","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A technika egy pszichológus házaspár, Arthur és Elaine Aron kutatási programjából származik, akik a szoros párkapcsolatok vizsgálata során fedezték azt fel. Részlet Robert B. Cialdini szociálpszichológus Hatás című könyvéből.","shortLead":"A technika egy pszichológus házaspár, Arthur és Elaine Aron kutatási programjából származik, akik a szoros...","id":"20241228_Ha-szerelmes-akar-lenni-barkibe-tegye-ezt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bce06a1c-50ab-4733-8ef2-34b3aadcecdc.jpg","index":0,"item":"81b463fd-9080-4056-ac06-eb7363cf3712","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20241228_Ha-szerelmes-akar-lenni-barkibe-tegye-ezt","timestamp":"2024. december. 28. 19:15","title":"Ha szerelmes akar lenni bárkibe, tegye ezt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4967c554-4863-415f-ae12-dcefe9385fb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan kifejezést igyekeztek találni, amely a legjobban kifejezi az év történéseit. De sikerült?","shortLead":"Olyan kifejezést igyekeztek találni, amely a legjobban kifejezi az év történéseit. De sikerült?","id":"20241230_A-kozmedia-is-kivalasztotta-az-ev-szavat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4967c554-4863-415f-ae12-dcefe9385fb0.jpg","index":0,"item":"3d070729-75e9-4fab-b998-81b9b88bbd61","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_A-kozmedia-is-kivalasztotta-az-ev-szavat","timestamp":"2024. december. 30. 09:20","title":"A közmédia is kiválasztotta az év szavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be73a4-6d73-485f-8ef7-4bd6fe8db9d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lavrov szerint az Egyesült Államok arrogáns módon figyelmen kívül hagyta Oroszország és Kína figyelmeztetéseit.","shortLead":"Lavrov szerint az Egyesült Államok arrogáns módon figyelmen kívül hagyta Oroszország és Kína figyelmeztetéseit.","id":"20241229_Orosz-kulugyminiszter-Oroszorszag-elveti-a-rovid-es-kozepes-hatotavolsagu-raketak-telepitesere-javasolt-turelmi-idot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6be73a4-6d73-485f-8ef7-4bd6fe8db9d9.jpg","index":0,"item":"873b5932-bcfd-4030-909e-d93bf732ba62","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Orosz-kulugyminiszter-Oroszorszag-elveti-a-rovid-es-kozepes-hatotavolsagu-raketak-telepitesere-javasolt-turelmi-idot","timestamp":"2024. december. 29. 09:00","title":"Orosz külügyminiszter: Oroszország elveti a rövid és közepes hatótávolságú rakéták telepítésére javasolt türelmi időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott italos üvegek és dobozok.","shortLead":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott...","id":"20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add.jpg","index":0,"item":"66022ba0-0d74-4871-a778-4478dab289f0","keywords":null,"link":"/360/20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","timestamp":"2024. december. 29. 13:30","title":"Számít-e az ötezer forintos határ az üvegvisszaváltásnál? Van-e haszna a betétes gyűrűnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","shortLead":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","id":"20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0.jpg","index":0,"item":"4a7ad4d0-eb05-4c7c-b214-294c92c2f0fb","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","timestamp":"2024. december. 30. 10:17","title":"Tragikus hirtelenséggel meghalt a Tony-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]