[{"available":true,"c_guid":"13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről gondolt, vélhetően csak legyintett volna. Pedig ritka mozgalmas éve volt Magyarországnak, hiszen lemondott a köztársasági elnök, feltűnt a színen és mindent megváltoztatott Magyar Péter, miközben Orbán Viktor továbbra is leginkább Európát akarta megváltoztatni. A HVG fotósai pedig ott voltak mindenhol. Egy emlékezetes év képekben. ","shortLead":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről...","id":"20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01.jpg","index":0,"item":"15b76eb6-54cc-48a3-a989-e248ffc49fe7","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 16:15","title":"Novák Katalin lemondásától Magyar Péter országhódításán át a TEK-robot bevetéséig – ilyen volt 2024 a HVG-fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","shortLead":"Több kamera is megörökítette a szilveszter éjjeli sarki fényt. ","id":"20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2776cf9c-351f-43c9-8864-5362be23b28d.jpg","index":0,"item":"15316656-30da-4aab-92c4-a0b096fd317c","keywords":null,"link":"/elet/20250101_sarki-feny-szilveszterkor-idokep-ujev","timestamp":"2025. január. 01. 09:20","title":"Sarki fény is búcsúztatta az óévet itthon, fotókon a jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","shortLead":"Így fest a vadonatúj Suzuki e Vitara nyitható tetejű változata.","id":"20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b627646c-ea92-4536-821e-530eb0e52344.jpg","index":0,"item":"13588eec-e0ab-43a0-a597-88f0aa51f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_ime-a-magyar-tervezesu-uj-kabrio-suzuki-vitara","timestamp":"2025. január. 02. 08:25","title":"Íme a magyar tervezésű új kabrió Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis gyorsan elérheti a szolgáltatást akár a lezárási, akár a főképernyőről. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis...","id":"20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963.jpg","index":0,"item":"8c590385-7a6c-446b-b4df-ce8703f87dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","timestamp":"2024. december. 31. 16:03","title":"Így érheti el pillanatok alatt kedvenc zenéit az iPhone-ján, ha spotifyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők szervereit érintheti, az AMD pedig azonnal firmware-frissítéseket adott ki a felhőszolgáltatók számára.","shortLead":"Számítógépek memóriamoduljait tanulmányozó biztonsági szakértők feltártak egy ijesztő hiányosságot, ami a felhők...","id":"20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bf887f4-1646-43e8-90bf-8a0c2e1a7087.jpg","index":0,"item":"41a3732b-74ed-4a56-93df-a50adee5ad7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_badram-tamadas-becsapja-a-felhoszerverek-processzorait","timestamp":"2025. január. 01. 10:03","title":"Elég hozzá 4000 forint, hogy megrendüljön a bizalom a felhőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek is vége van, nem csak az évnek.","shortLead":"Ennek is vége van, nem csak az évnek.","id":"20250101_Januar-elseje-nincs-mar-Vodafone-honlap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"f4443e56-7c5b-4fcd-9a1b-2f5459c19e22","keywords":null,"link":"/kkv/20250101_Januar-elseje-nincs-mar-Vodafone-honlap","timestamp":"2025. január. 01. 17:43","title":"Január elsejétől nincs már Vodafone, a honlap sem tölt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]