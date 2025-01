Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vajon ki örülhet ismét egy olcsó hitelnek?","shortLead":"Vajon ki örülhet ismét egy olcsó hitelnek?","id":"20250103_Ismet-milliardokat-pumpaltak-az-Eximbankba-amelybol-kulfoldi-orszagokat-hiteleznek-Orbanek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"47cc83a2-cffb-4d3e-888f-504b1ca73c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Ismet-milliardokat-pumpaltak-az-Eximbankba-amelybol-kulfoldi-orszagokat-hiteleznek-Orbanek","timestamp":"2025. január. 03. 07:21","title":"Ismét milliárdokat pumpáltak az Eximbankba, amelyből külföldi országokat hiteleznek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","shortLead":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","id":"20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b.jpg","index":0,"item":"4cf2ccc0-2c86-445f-b7f7-15b9ec53038f","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","timestamp":"2025. január. 02. 08:04","title":"Visszavonul a közélettől a novemberben leváltott izraeli védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd397fc-bfd3-4bb3-988c-ed8a99a766af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ez már valóban a bőség zavara: 2024-ben annyi játék jelent meg a Steam játékplatformon, amit már lehetetlen követni. A rekordszám jól hangzik, viszont felveti a kérdést: nem lenne jobb a kissé kevesebb?","shortLead":"Ez már valóban a bőség zavara: 2024-ben annyi játék jelent meg a Steam játékplatformon, amit már lehetetlen követni...","id":"20250102_steam-uj-jatekok-rekordev-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efd397fc-bfd3-4bb3-988c-ed8a99a766af.jpg","index":0,"item":"66dd155e-775a-4e73-8982-95edeb991f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_steam-uj-jatekok-rekordev-statisztika","timestamp":"2025. január. 02. 23:35","title":"Minden egyes nap 52 új játék: sosem volt még ennyire jó év PC-játékosoknak a Steamen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One felületein kell intézni. Van azonban némi csavar a dologban – mutatjuk, mire kell figyelnie ezentúl.","shortLead":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One...","id":"20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"7282ceab-49b7-45fc-ae75-0ec6a5f0eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Véget ért a nagy leállás, One lett a Vodafone-ból és a Digiből – így intézheti az ügyeit ezentúl (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","shortLead":"111 ezer magyar dolgozik külföldön. ","id":"20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f57fda0-7bb3-491a-bbce-7359b4094529.jpg","index":0,"item":"e9af2408-0d3a-4e16-a7c4-d47ece4bf11b","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Kicsit-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-az-allaskeresok-jelentos-resze-egy-eve-nem-talal-munkat","timestamp":"2025. január. 03. 08:30","title":"Kicsit kevesebben dolgoznak Magyarországon, az álláskeresők jelentős része egy éve nem talál munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c82662-5e6c-41b0-9b21-d329979a9b0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meghalt Mahmúd Szalah, a Hamász rendőrfőnöke és helyettese, Huszam Sahvan is a légicsapásban.","shortLead":"Meghalt Mahmúd Szalah, a Hamász rendőrfőnöke és helyettese, Huszam Sahvan is a légicsapásban.","id":"20250102_gazai-ovezet-bombazas-menedek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c82662-5e6c-41b0-9b21-d329979a9b0f.jpg","index":0,"item":"aa56586c-254c-4454-b02f-df6196f31e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_gazai-ovezet-bombazas-menedek","timestamp":"2025. január. 02. 20:18","title":"Lebombáztak egy menedéksátrat a Gázai övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak szinte semmire. Ami korábban sem volt könnyű, most még nehezebb, hiszen 2010 óta a NER sok területen törvényesítette is a lopást, a célzott közpénzherdálást. Mégis, Magyar Péter is elszámoltatást tervez: a kishalaknak immunitást ígér, de több ezer, milliárdossá vált embert számonkérne: mibű’?","shortLead":"A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak...","id":"20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25c99a6b-9c2d-4b90-a7b5-35cfe4cf3979.jpg","index":0,"item":"ca3802b5-256f-48e6-b298-19fa6268b077","keywords":null,"link":"/360/20250102_Magyar-Peter-elszamoltatasi-program-Fidesz-bortonvalogatott-ner-milliardosok","timestamp":"2025. január. 02. 14:32","title":"Magyar Péter elszámoltatási programja: nem csak börtönválogatottal fenyeget, stadionnyi embert vonna kérdőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba.jpg","index":0,"item":"ee5031ea-058a-4c40-87b3-61fa66c82d13","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","timestamp":"2025. január. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Boldog Schengen-mentes évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]