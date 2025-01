Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","shortLead":"Ha a képviselő-testület nem lép, a kormányhivatal bírósághoz fordul. ","id":"20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285124d0-6fec-4305-ab50-64861c87a124.jpg","index":0,"item":"e3ad5b97-4640-4272-ba76-d5065c23e6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_kiss-laszlo-obudai-polgarmester-letartoztatas-sara-botond-torvenyessegi-felhivas","timestamp":"2025. január. 09. 12:21","title":"Sára Botondék visszafizettetnék az óbudai polgármesterrel a börtönből felvett fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce681f41-99f3-4ba6-a2ae-df4f3e4d07ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint azért mennek zsoldosok az országba, hogy a népet terror alatt tartsák. Mindeközben az ellenzék vezetőjének a vejét elrabolták Caracasban.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint azért mennek zsoldosok az országba, hogy a népet terror alatt tartsák. Mindeközben...","id":"20250108_maduro-amerikai-ukrajnai-zsoldos-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce681f41-99f3-4ba6-a2ae-df4f3e4d07ab.jpg","index":0,"item":"8d09b540-ccc5-4360-992b-5012eed59451","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_maduro-amerikai-ukrajnai-zsoldos-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 08. 10:15","title":"Maduro: Amerikai és ukrajnai zsoldosokat tartóztattak le Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós listára? A miniszter vagyonnyilatkozatában semmi ilyesmi nincs, ő maga nem nyilatkozik, az amerikai fél pedig, ha zárolt is valamit, nem árulja el.","shortLead":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós...","id":"20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2.jpg","index":0,"item":"796788bf-7a10-4280-b4ea-94370ee27204","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:18","title":"Vagyonnyilatkozata szerint nincs mit zárolni Rogántól Amerikában, a DK nem hiszi, ő pedig hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 340 lóerős Enyaq RS utódjának érkezéséig az Enyaq Sportline a legsportosabb új elektromos Skoda.","shortLead":"A 340 lóerős Enyaq RS utódjának érkezéséig az Enyaq Sportline a legsportosabb új elektromos Skoda.","id":"20250110_ezek-most-a-legsportosabb-uj-skodak-enyaq-sportline","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea.jpg","index":0,"item":"7c7896bd-a08e-4dbb-a7a6-4402cb747eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_ezek-most-a-legsportosabb-uj-skodak-enyaq-sportline","timestamp":"2025. január. 10. 06:41","title":"Ezek most a legsportosabb új Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","shortLead":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","id":"20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947.jpg","index":0,"item":"8f4bb288-6fa7-4370-b8d8-ca58cf012297","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 08. 09:15","title":"Szuperszámítógép mindenkinek: 1000x erősebb egy laptopnál az Nvidia Digits, és az íróasztalán is könnyen elfér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","shortLead":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","id":"20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"9b481b70-95a2-4a0d-8835-cc9099bee77f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","timestamp":"2025. január. 09. 07:59","title":"A Porsche bemutatta a még erősebb új 911 Carrera S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. ","shortLead":"A kiérkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. ","id":"20250109_kutba-zuhant-ferfi-csepel-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"497eb73b-8b68-4fa3-ac94-b54d0982ad3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_kutba-zuhant-ferfi-csepel-mentok","timestamp":"2025. január. 09. 12:40","title":"Húsz méter mély kútba zuhant, meghalt egy idős férfi Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","shortLead":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","id":"20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"4d887aea-6793-48b3-b8a3-5a49e469886b","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","timestamp":"2025. január. 09. 15:01","title":"Szilárd EU- és NATO-tagság, pragmatikus kapcsolat Oroszországgal – Magyar Péter a Reutersnek beszélt arról, hogyan kormányozná Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]