[{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Áprilisban visszatekintő, inflációkövető díjemelést hajt végre a szolgáltató.","shortLead":"Áprilisban visszatekintő, inflációkövető díjemelést hajt végre a szolgáltató.","id":"20250116_A-Magyar-Telekom-megint-a-sokat-ostorozott-visszatekinto-aremelest-alkalmazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"4754c4a3-f1a2-4af1-ad4a-8667146b8d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_A-Magyar-Telekom-megint-a-sokat-ostorozott-visszatekinto-aremelest-alkalmazza","timestamp":"2025. január. 16. 09:06","title":"A Magyar Telekom megint a sokat kritizált visszatekintő áremelést alkalmazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee3b8a-a928-4cc7-983d-0f709a32516b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"1–1-es döntetlen született a 21. forduló rangadóján, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.","shortLead":"1–1-es döntetlen született a 21. forduló rangadóján, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.","id":"20250114_liverpool-fc-premier-league-nottingham-forest-szoboszlai-dominik-diogo-jota-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cee3b8a-a928-4cc7-983d-0f709a32516b.jpg","index":0,"item":"ac105937-8a24-4585-8e28-01d8bad130de","keywords":null,"link":"/sport/20250114_liverpool-fc-premier-league-nottingham-forest-szoboszlai-dominik-diogo-jota-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 22:56","title":"A liverpooli csodacserék összehozták ugyan az egyenlítést, de nem bírt a listavezető a Nottingham Foresttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","shortLead":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","id":"20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4.jpg","index":0,"item":"bf647de9-6d8f-4235-98bf-95486f365299","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","timestamp":"2025. január. 14. 21:21","title":"A kormány nem ragaszkodik a Nélküledet játszó zenélő úthoz, ha a helyieket „valóban” zavarja a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24c74f6-865b-49da-9402-4f7c60d763ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat sikerült megfékezni. 