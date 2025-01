Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","shortLead":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","id":"20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"53129468-1e30-4f35-8e4d-1624a5e23d39","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","timestamp":"2025. január. 15. 17:45","title":"A síneken ülhetett a férfi, akit halálra gázolt a villamos a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","id":"20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"91f4eb97-6dd0-470d-8e3b-8f9f3a08f80f","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","timestamp":"2025. január. 16. 19:18","title":"Százezreket utalt a balmazújvárosi nő egy csalónak, aki Elon Musknak adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398a3e79-230a-4789-878d-0035f02cbdec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csak Amerikában terjednek az e-kamionok. ","shortLead":"Nem csak Amerikában terjednek az e-kamionok. ","id":"20250115_Alaposan-bevasarolt-elektromos-Mercedes-kamionbol-az-Amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/398a3e79-230a-4789-878d-0035f02cbdec.jpg","index":0,"item":"b165ac14-300b-4929-bd03-d418c07e7ad7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Alaposan-bevasarolt-elektromos-Mercedes-kamionbol-az-Amazon","timestamp":"2025. január. 15. 20:20","title":"Alaposan bevásárolt elektromos Mercedes kamionból az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773187bb-9a3e-4b39-b1e9-4f489d3610a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú idő után először posztolt újra az Instagramra a stylist. A legutóbbi posztjában, még tavaly októberben, az őt ért súlyos vádakat nevezte alaptalannak és utasította vissza.","shortLead":"Hosszú idő után először posztolt újra az Instagramra a stylist. A legutóbbi posztjában, még tavaly októberben, az őt...","id":"20250115_lakatos-mark-50-eves-instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/773187bb-9a3e-4b39-b1e9-4f489d3610a8.jpg","index":0,"item":"394a6b0b-792e-4d51-8899-266f9d83603f","keywords":null,"link":"/elet/20250115_lakatos-mark-50-eves-instagram","timestamp":"2025. január. 15. 13:19","title":"Lakatos Márk 50 éves lett, és új fejezetet kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","shortLead":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","id":"20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3.jpg","index":0,"item":"1d2346de-39fb-4970-980a-5f0c452a652e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","timestamp":"2025. január. 16. 09:34","title":"50 ezer forint lesz a műszaki vizsga februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy miként zajlott a kényszerűnek tűnő digitális átalakulás, amely nemcsak a munkaerőpiacra, a cégekre volt súlyos hatással, hanem a mentális állapotunkra is. Miért nem teljesen egyértelmű még ma sem a home office megítélése, hogyan változtak meg az elvárt vezetői és munkavállalói kompetenciák, és mi az a VUCA/BANI-világ, amelyben élünk? Szakértőket kérdeztünk.","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623.jpg","index":0,"item":"612e49fc-058b-4c15-87f1-fe6fdc763026","keywords":null,"link":"/360/20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","timestamp":"2025. január. 15. 14:45","title":"Technostressz, kiégés, home office – áldjuk vagy átkozzuk a Covidot azért, amivé a munkahelyek váltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél szerelmeseit a síeléstől a szánkózásig, a túrázástól a kulináris élvezetekig. A térség a sport, a kultúra és a gasztronómia rajongóinak is számtalan lehetőséget kínál. Salzburg adventi vásárai, alpesi hagyományai és a modern téli események mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt töltött idő örökre emlékezetes maradjon.","shortLead":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél...","id":"20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df.jpg","index":0,"item":"c7cd8f98-8b2d-4ad9-860a-2c03b0c716a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","timestamp":"2025. január. 15. 19:30","title":"Ha egy helyre látogat el Ausztriában, ez legyen az!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezt a miniszter a csatorna tudósítójával közölte, aki a vasúton tapasztalt fennakadásokról akart kérdezni.","shortLead":"Ezt a miniszter a csatorna tudósítójával közölte, aki a vasúton tapasztalt fennakadásokról akart kérdezni.","id":"20250115_lazar-rtl-kozlekedes-lejaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"b81af7d6-61f2-4f7b-aba7-878df63719fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_lazar-rtl-kozlekedes-lejaratas","timestamp":"2025. január. 15. 16:53","title":"Lázár szerint az RTL-t fizetik azért, hogy lejárassa a magyar közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]