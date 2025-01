Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való kerüléséről.","shortLead":"A politikus azt mondta, hogy Orbán Viktor és a kormánytagok a sajtóból értesültek Rogán Antal szankciós listára való...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d1742c-de4b-4026-9f82-500fb1213972.jpg","index":0,"item":"8ff0e71b-57a7-4cca-86d8-aa0811c2e89e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Gulyas-Gergely-A-Tisza-nemcsak-a-26-os-gyozelmunk-garanciaja-de-meg-a-30-as-Fidesz-siker-is-benne-van","timestamp":"2025. január. 16. 09:29","title":"Gulyás Gergely: A Tisza nemcsak a ’26-os győzelmünk garanciája, de még a ’30-as Fidesz-siker is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d34fdc-ed0e-4a7f-8196-ae1a880d2f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint felelőtlen, hogy néhány képviselő a parlamenti szavazás idejére ott hagyja az italát egy közeli bárban, majd amikor végzett, visszatér hozzá. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint felelőtlen, hogy néhány képviselő a parlamenti szavazás idejére ott hagyja az italát...","id":"20250116_bedrogoztak-egy-not-alkohol-bar-brit-parlament-koktel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85d34fdc-ed0e-4a7f-8196-ae1a880d2f34.jpg","index":0,"item":"70586598-1b81-43cb-8dcd-b3b63565c451","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bedrogoztak-egy-not-alkohol-bar-brit-parlament-koktel","timestamp":"2025. január. 16. 15:34","title":"Miután bedrogoztak egy nőt a Parlamentnél, figyelmeztették a brit képviselőket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül az italukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rá bízott vagyont, s közben olyan imádattal hódol a mammonnak, hogy nem csak a saját – hanem főnöke – pénzét is fialtatja. Vélemény.","shortLead":"Rogán többszörösen is bizonyította, hogy nem két urat szolgál. Hűségesen kezeli, gyarapítja a rá bízott vagyont, s...","id":"20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8052b8-82f9-4f6b-bb52-c81b07976acb.jpg","index":0,"item":"db682d72-9133-4e89-852b-dae66b928d85","keywords":null,"link":"/360/20250117_dobszay-janos-rogan-orban-publicisztika","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Dobszay János: Orbán és Rogán immár egymás foglya, egymást fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","shortLead":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","id":"20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"e56f55bc-6757-4879-b43b-ac30aa7b7252","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","timestamp":"2025. január. 16. 06:41","title":"Beárazták a vadonatúj Opel Fronterát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak a terv mellett? ","shortLead":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak...","id":"20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49.jpg","index":0,"item":"ca8a2f7d-4983-460f-8d76-40adcdb0388d","keywords":null,"link":"/sport/20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","timestamp":"2025. január. 16. 13:08","title":"Őrült ötlettel állt elő a NOB elnökjelöltje, ami alapjaiban változtatná meg az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert. Egy szakember szerint az idei különleges év, ha elég sokan eléggé tudatos pénzügyi döntéseket hoznak, abba belebukhat a Fidesz 2026-ban.","shortLead":"A középosztály állampapírokon és a fogyasztási adókon keresztül finanszírozza az általa amúgy elutasított rendszert...","id":"20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d.jpg","index":0,"item":"5a033faf-fffb-47f1-a028-2664229fd697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Praktikus-jotanacsok-amikkel-az-atlagember-kivereztetheti-az-Orban-kormanyt","timestamp":"2025. január. 16. 15:38","title":"Az Orbán-kormány pénzügyi megroppantásához ad praktikus tanácsokat átlagembereknek egy weboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt a Donald Trump beiktatásaival kapcsolatos várakozásairól és a gazdasági helyzetről.","shortLead":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt...","id":"20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"e617ab3d-0eac-43c6-9545-d79bf99deebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","timestamp":"2025. január. 17. 07:46","title":"Orbán: Kedd reggel egy más nap kel fel a nyugati világ fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]