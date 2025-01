Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem kizárólag a fővárosra, Budapestre koncentrálva – a magántulajdonú kereskedelmi galériák és aukciósházak, amivel egycsapásra megszűnt a szcéna korábbi állami tulajdonú cégeinek monopolhelyzete. A sort 1989-ben a Knoll Galéria Budapest nyitotta, melyet egy ismert bécsi kortárs galerista, Hans Knoll alapított és működtet azóta is sikeresen a Liszt Ferenc téren. A galéria most volt 35 éves – ebből az alkalomból beszélgettünk Hans Knollal és a budapesti galériát 2003 óta vezető Pilinger Erzsébettel.","shortLead":"A rendszerváltás a műkereskedelemben is új korszak hajnalát jelentette; 1989-től kezdve sorban jelentek meg – csaknem...","id":"20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68972130-182a-479a-8313-0c9a5142a876.jpg","index":0,"item":"dae1e1ef-d113-4fba-8bac-8ae30430762e","keywords":null,"link":"/360/20250115_a-mu-knoll-galeria-hans-knoll-pilinger-erzsebet","timestamp":"2025. január. 15. 18:35","title":"Nem váltogatjuk a művészeket úgy, mint a divatot – jubileumi beszélgetés a Knoll Galéria vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","shortLead":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","id":"20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603.jpg","index":0,"item":"99326add-3ea6-491c-a972-4005f68a7e42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","timestamp":"2025. január. 15. 19:31","title":"Sárgítják a szegedi tramtraineket, mert nem veszik észre az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22884b3-13c0-404f-b36f-91db697bcb00","c_author":"HVG","category":"360","description":"A partnerválasztást különböző tudományágak szempontjából lehet tanulmányozni, ilyen például a pszichológia, a szociológia vagy a közgazdaságtan. A nyelvi szempontokkal viszont eddig keveset foglalkoztak. Mint kiderült: rejteget érdekességeket.","shortLead":"A partnerválasztást különböző tudományágak szempontjából lehet tanulmányozni, ilyen például a pszichológia...","id":"20250115_hvg-szokincs-szerepe-a-parvalasztasban-hazassag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c22884b3-13c0-404f-b36f-91db697bcb00.jpg","index":0,"item":"4789b028-b705-4c9e-a4b8-cc6acf4e8912","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-szokincs-szerepe-a-parvalasztasban-hazassag","timestamp":"2025. január. 15. 16:00","title":"A párválasztásban ritkán vizsgálják, pedig van szerepe: a szókincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok helyen még a 10 százalékos emelés sem fog teljesülni.","shortLead":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok...","id":"20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"138d8bcd-59dd-4a15-8db3-a4af2c8d2f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","timestamp":"2025. január. 15. 09:33","title":"Keserűen csalódhat, aki nagy béremelésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d34fdc-ed0e-4a7f-8196-ae1a880d2f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök szerint felelőtlen, hogy néhány képviselő a parlamenti szavazás idejére ott hagyja az italát egy közeli bárban, majd amikor végzett, visszatér hozzá. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint felelőtlen, hogy néhány képviselő a parlamenti szavazás idejére ott hagyja az italát...","id":"20250116_bedrogoztak-egy-not-alkohol-bar-brit-parlament-koktel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85d34fdc-ed0e-4a7f-8196-ae1a880d2f34.jpg","index":0,"item":"70586598-1b81-43cb-8dcd-b3b63565c451","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bedrogoztak-egy-not-alkohol-bar-brit-parlament-koktel","timestamp":"2025. január. 16. 15:34","title":"Miután bedrogoztak egy nőt a Parlamentnél, figyelmeztették a brit képviselőket, hogy ne hagyják felügyelet nélkül az italukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","shortLead":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","id":"20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2.jpg","index":0,"item":"884c0f48-dec7-4831-afc3-36b2893b158b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","timestamp":"2025. január. 16. 08:35","title":"Miközben Nagy Márton Németországra mutogat, a román autógyártás rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","shortLead":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","id":"20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93.jpg","index":0,"item":"2ede9542-08cd-49b4-ac37-48c014423051","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","timestamp":"2025. január. 15. 19:15","title":"A Momentum elindul a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67","c_author":"Domokos László","category":"gazdasag","description":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó negyedévében.","shortLead":"A VOSZ Barométer egyes elemei közül szinte mindegyik mutató a vörös, azaz negatív tartományba került 2024 utolsó...","id":"20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5cca5b3-0567-4ed2-a869-1d823d941e67.jpg","index":0,"item":"1cecf0c3-c875-4f0d-b017-51e2af16e954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_vosz-barometer-kilatas-pesszimizmus-2025-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 15. 11:43","title":"Magas adók, a képzett munkaerő hiánya, elmaradó megrendelések és kiszámíthatatlanság: erre panaszkodnak a magyar vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]