[{"available":true,"c_guid":"71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő amerikai elnök jelentette be közösségi oldalán pénteken.","shortLead":"Beltérben, a Capitolium épületében tartják Donald Trump elnöki beiktatási beszédét hétfőn – ezt a hivatalba lépő...","id":"20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71a507be-bb08-480d-a4a2-f81eff9f5ad2.jpg","index":0,"item":"402c9237-ad68-4e81-b7e4-3e4aa2d8d5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Kennedy-es-Reagan-beiktatasan-volt-csak-olyan-hideg-mint-most-Trumpen-varhato","timestamp":"2025. január. 18. 08:11","title":"Kennedy és Reagan beiktatásán volt csak olyan hideg, mint most Trumpén várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is magyarok tízezrei élvezik a nyugati munkavállalás lehetőségének előnyeit. Az ingázást a magyar bérek egyre nagyobb lemaradásra hajtja, az osztrák iskolákba ma ötször annyi magyar gyerek jár, mint a 2010-es évtized elején. Kik és miért ingáznak, és mennyi pénzt visznek haza?","shortLead":"Miközben Magyarország január 1-jével száműzte vendégmunkásai jó részét, az EU-tagságnak köszönhetően továbbra is...","id":"20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/491bd7ce-d9c6-497d-923f-e19ecb0c144d.jpg","index":0,"item":"148f17c6-4883-45f9-8ec9-48fd3f34c2ac","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-magyar-vandor-kulfoldre_ingazo_magyarok-ausztria-becs-kulfoldi-munka","timestamp":"2025. január. 18. 10:30","title":"Gályáznak rendületlenül – magyarok tízezrei ingáznak az elfogadható fizetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","shortLead":"Egy testőr is megsebesült, őt kórházban ápolják. ","id":"20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a8e664e-8caa-4f16-8452-1daf814ce746.jpg","index":0,"item":"cf86059c-96cb-4cb6-9764-d7de420ae505","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Beszivargott-egy-fegyveres-az-irani-Legfelsobb-Birosag-epuletebe-es-lelott-ket-birat","timestamp":"2025. január. 18. 11:55","title":"Beszivárgott egy fegyveres az iráni Legfelsőbb Bíróság épületébe és lelőtt két bírát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","shortLead":"A koncepciótervek már készen vannak, 2026-ban kezdődhet a Városháza Park kialakítása.","id":"20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ff3c7d-5345-4056-82d9-27c0e763a7b5.jpg","index":0,"item":"0da0ef54-8600-49be-8dfa-55201da07ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Karacsony-Gergely-A-Varoshaza-nem-tul-szep-de-majd-eltakarjuk-nagyon-meno-lesz","timestamp":"2025. január. 19. 14:57","title":"Karácsony Gergely: A Városháza nem túl szép, de majd eltakarjuk – nagyon menő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","shortLead":"Már nem Kína Németország legnagyobb külkereskedelmi partnere.","id":"20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7d2eb3-4ecf-4acb-a79b-1ffd6ab394ac.jpg","index":0,"item":"0a7a83d9-e0c2-4106-a5c1-3979bb7ff5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Nemetorszag-kiszolgaltatottabb-Trumpnak-mint-hittuk-es-ez-Magyarorszagnak-is-rossz-hir","timestamp":"2025. január. 19. 09:01","title":"Németország kiszolgáltatottabb Trumpnak, mint hittük, és ez Magyarországnak is rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak a turizmust. Az indiaiak utazási kedve viszont nő, de ők kerülik a Nyugatot.","shortLead":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak...","id":"20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33.jpg","index":0,"item":"e59fb432-488c-42b2-aee8-81c5eb02631b","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","timestamp":"2025. január. 18. 18:45","title":"Orbán Viktorral csábító turisztikai célpontnak tűnhet India, de nem erőssége a vendégcsalogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6913a872-b703-44a4-9996-24fac103693c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük az 1940-ben elhunyt polgárjogi vezetőnek, Marcus Garveynek.","shortLead":"Köztük az 1940-ben elhunyt polgárjogi vezetőnek, Marcus Garveynek.","id":"20250119_egyesult-allamok-joe-biden-elnoki-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6913a872-b703-44a4-9996-24fac103693c.jpg","index":0,"item":"801d2084-b30c-4927-8e34-392fa7acd8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_egyesult-allamok-joe-biden-elnoki-kegyelem","timestamp":"2025. január. 19. 17:41","title":"Öt embernek adott kegyelmet a távozó Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sértett feljelentést tett.","shortLead":"A sértett feljelentést tett.","id":"20250118_Megpofoztak-a-Tisza-Part-onkenteset-az-Ors-vezer-teren-garazdasag-miatt-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"94d013aa-a15d-4680-83e8-ed53d1e51347","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Megpofoztak-a-Tisza-Part-onkenteset-az-Ors-vezer-teren-garazdasag-miatt-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 18. 13:57","title":"Megpofozták a Tisza Párt önkéntesét az Örs vezér téren, garázdaság miatt nyomoz a rendőrség, ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]