[{"available":true,"c_guid":"0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad műelemzést Para-Kovács Imre.","shortLead":"Magam is hajlamos vagyok némi kritikával illetni a NER működését, de elérésem mértéke meg sem közelíti Majkáét – ad...","id":"20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7752b2-754a-476e-abc9-da9ae2a498a6.jpg","index":0,"item":"1d115be9-fc34-4d8b-b926-2cb52935be2b","keywords":null,"link":"/360/20250121_Para-Kovacs-Imre-Majka-szamolt-a-kovetkezmenyekkel-Csurran-cseppen-klip-video-slager-popzene-Orban","timestamp":"2025. január. 21. 14:24","title":"Para-Kovács Imre: Majka számolt a következményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel ezelőtti adócsalási ügyben foglaltak le.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel...","id":"20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e.jpg","index":0,"item":"24ab11c3-cf5e-42ea-abee-3a19fb7f95c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","timestamp":"2025. január. 20. 20:28","title":"Húsz példányban készült, ritka Ferrarit árverez el a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"A bőven 10 ezer fölé forgatható motorral szerelt versenyautó a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f16d3d7-e238-46d7-9a5d-1d20103eab12.jpg","index":0,"item":"22e668d6-d8f8-41d3-b658-17c0e577ccd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_90-es-evek-kimaxolva-egy-legendas-es-meregdraga-alfa-romeo-155-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. január. 21. 07:59","title":"90-es évek kimaxolva: egy legendás és méregdrága Alfa Romeo 155 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","shortLead":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","id":"20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3.jpg","index":0,"item":"087c65fa-bd6e-49de-8f31-1a003a4e3275","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 20:43","title":"A Fidesz jelöltje nyerte az időközi önkormányzati választást Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7ffd37-9d9a-4278-a1f2-a986d8f4d56a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tahiti egyre népszerűbb az európai munkavállalók körében, nem véletlenül. 