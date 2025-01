Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes rokonszenv, ezért lehetne alkalmas Orbán tárgyalni vele a vámháború elkerüléséről. A The Times szemleírója szerint a liberálisoknak nem szabadna fülüket, farkukat behúzva nézniük, hogy Trump ismét elnök lesz, mert ő egy zsarnok. Miként bánjunk a diktátorokkal – ehhez ad receptet a Springer-konszern Igazgatóságának elnöke. Amerika új, úgynevezett farkasharcos diplomáciája Kínával szemben maradandó károkat okozhat a Nyugatnak – figyelmeztet a New America agytröszt igazgatója. Donal Trump beiktatása előtt ezek a témák uralják a világ lapjait.","shortLead":"Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet elnöke, Gabriel Felbermayr szerint az új amerikai elnöknél sokat számít a személyes...","id":"20250120_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"689a5e55-d8d5-4536-8afa-57d538fa43ad","keywords":null,"link":"/360/20250120_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 10:30","title":"Osztrák szakértői ötlet: Az EU Orbánt küldje Trumphoz egyeztetni a vámokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és szívesen adnak, mostanra viszont úgy tűnik, hogy azért panasz is van rájuk. ","shortLead":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és...","id":"20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"04cbaa31-0e88-4b39-b793-3e96878ae7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","timestamp":"2025. január. 20. 14:02","title":"Nem rajonganak a szomszédaik Meghan Markle-ért és Harry hercegért, hiába áradozott róluk annak idején Sharon Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","shortLead":"Az egykori általános iskolája ellen támadást tervező B. Leventének 3 év 4 hónapra kell javítóintézetbe vonulnia.","id":"20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa33f58-9ecf-432b-ae31-fa8886c3d157.jpg","index":0,"item":"219f086f-976d-4c2f-b148-777c799c36ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_b-levente-iskolai-lovoldozes-birosag-borton-javitointezet","timestamp":"2025. január. 20. 13:04","title":"Javítóintézetre ítélte a bíróság az iskolai lövöldözést tervező miskolci fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő négy évben az útszélen végzi jóformán az összes régóta fennálló nemzetközi norma – figyelmeztet az amerikai lap két munkatársa, Laura King és Tracy Wilkinson a mai beiktatás előtt.","shortLead":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő...","id":"20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"4e2fe84a-0fcc-4cc8-b1ee-676044512c7b","keywords":null,"link":"/360/20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Los Angeles Times-elemzés: elragadtatás, kíváncsiság, öröm és rémület – latolgatja a világ, mire számíthat Trump újabb elnökségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden 100 autóból 21-22 adásvétel tárgya volt 2024-ben.","shortLead":"Minden 100 autóból 21-22 adásvétel tárgya volt 2024-ben.","id":"20250120_Minden-korabbi-rekord-megdolt-a-hazai-hasznaltauto-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec.jpg","index":0,"item":"26338acf-7c02-407a-8e90-635558e4079b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Minden-korabbi-rekord-megdolt-a-hazai-hasznaltauto-piacon","timestamp":"2025. január. 20. 08:57","title":"Minden korábbi rekordot megdöntött tavaly a hazai használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbccb41-575a-4467-8877-8d95436e55ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A MÁV szerint túl sokat akarnak, túl korán, túl rövid határidővel. Szokatlan módon közleményben panaszkodnak és üzennek az ÁSZ-nak.","shortLead":"A MÁV szerint túl sokat akarnak, túl korán, túl rövid határidővel. Szokatlan módon közleményben panaszkodnak és üzennek...","id":"20250121_mav-allomasfelujitasi-program-asz-lazar-janos-ekm-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcbccb41-575a-4467-8877-8d95436e55ec.jpg","index":0,"item":"c7647d82-4464-407f-8df1-50acaa02f4ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_mav-allomasfelujitasi-program-asz-lazar-janos-ekm-ingatlan","timestamp":"2025. január. 21. 11:57","title":"Olyat kér a Számvevőszék a MÁV-tól, amire felháborodott közleménnyel válaszolt a Lázár János felügyelte társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","shortLead":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","id":"20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d8a2b2f3-65af-4d08-9210-9b6ac69f48cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","timestamp":"2025. január. 20. 19:38","title":"Lőfegyverrel fenyegette meg tanárát egy diák Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Így nem szövetségi, hanem tartományi szinten folytatódik a nyomozás az öt halálos áldozattal járó merénylet elkövetője ellen.","shortLead":"Így nem szövetségi, hanem tartományi szinten folytatódik a nyomozás az öt halálos áldozattal járó merénylet elkövetője...","id":"20250120_nemetorszag-magdeburg-karacsonyi-vasar-merenylet-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585043a8-59a5-45f8-ba37-23bde70916a9.jpg","index":0,"item":"ab2da62e-238b-4a0b-8c14-39fc6b97723b","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_nemetorszag-magdeburg-karacsonyi-vasar-merenylet-gazolas","timestamp":"2025. január. 20. 12:28","title":"Nem volt terrorcselekmény a magdeburgi tömeges gázolás a német ügyészség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]