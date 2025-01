Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","shortLead":"Szakértők viszont kifejtették, vanna problémák, amikkel együtt, globálisan kell megküzdeni. ","id":"20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c5fc7d-b1e5-44b6-bad3-e721d9e40c1c.jpg","index":0,"item":"6f8be3b0-e223-4253-a8a5-611e9b4dba57","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_belugyminiszterium-usa-donald-trump-who-kilepes","timestamp":"2025. január. 22. 07:19","title":"A Belügyminisztérium szerint nem illetékesek válaszolni arra, milyen hatása lehet Magyarországra annak, hogy az USA kilép a WHO-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836fd102-0c4d-4d01-ab9e-196fbfeabfe9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi politikus szerint a Rákosrendező területére vonatkozó adásvételi szerződéssel az is baj, hogy „gyakorlatilag minden magyar jogszabály és építési szabály alól felmenti az arab beruházókat”.","shortLead":"A fővárosi politikus szerint a Rákosrendező területére vonatkozó adásvételi szerződéssel az is baj, hogy „gyakorlatilag...","id":"20250121_Vitezy-a-mini-Dubajrol-Ha-tud-elni-a-fovaros-az-elovasarlasi-jogaval-akkor-elnie-is-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836fd102-0c4d-4d01-ab9e-196fbfeabfe9.jpg","index":0,"item":"3ffbb422-2664-42f7-a818-4232b0c27754","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_Vitezy-a-mini-Dubajrol-Ha-tud-elni-a-fovaros-az-elovasarlasi-jogaval-akkor-elnie-is-kell","timestamp":"2025. január. 21. 15:37","title":"Vitézy a Mini-Dubajról: Ha tud élni a főváros az elővásárlási jogával, akkor élnie is kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját, hogy nemrégiben feketelistára tette a Pentagon? És mi történik, ha keményebb szankciókat is hoznak ellene az USA-ban? A listázás nem csak a magyar gigagyár miatt kérdéses, a Tesla és a Ford is komoly terveket szövögetett a világ legnagyobb akkugyártójával. Mik a lehetséges forgatókönyvek?","shortLead":"Elkaszálja-e a kínai CATL külföldi beruházásait, terjeszkedését és megtörheti-e elképesztő világpiaci dominanciáját...","id":"20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"e5ff4701-768e-48c3-a0e4-506eaa203eb3","keywords":null,"link":"/360/20250121_catl-szankcio-huawei-trump-musk-tesla-akkumulator","timestamp":"2025. január. 21. 14:14","title":"Mi lesz a CATL debreceni gyárával és Elon Musk nevadai terveivel, ha szigorodnak az amerikai szankciók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba03eeb1-36ce-404e-823f-19f122f0909d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal érvvel, hogy néhány évszázaddal ezelőtt is Orosz-tengernek nevezték.","shortLead":"Azzal érvvel, hogy néhány évszázaddal ezelőtt is Orosz-tengernek nevezték.","id":"20250121_fekete-tenger-atnevezes-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba03eeb1-36ce-404e-823f-19f122f0909d.jpg","index":0,"item":"d20b72c5-5e71-4037-a510-a9e24425b911","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_fekete-tenger-atnevezes-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 21. 15:39","title":"Trump után szabadon: egy orosz képviselő Orosz-tengerré nevezné át a Fekete-tengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","shortLead":"Az ablakokon át menekültek a szálloda vendégei a lángoló 11 emeletes épületből.","id":"20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1c5258-0eb3-4188-bf57-3093faa15274.jpg","index":0,"item":"fddd4a33-def1-474a-b720-ecabba590397","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_tuz-torok-siparadicsom-szalloda-66-halott","timestamp":"2025. január. 21. 13:59","title":"Már legalább 66 halottja van a török szállodatűznek, sokan az ablakon keresztül próbáltak menekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab7a966-afca-419f-8ce4-13558c284669","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Esteban Oconnal váltott rádióüzeneteit biztosan halljuk majd. ","shortLead":"Esteban Oconnal váltott rádióüzeneteit biztosan halljuk majd. ","id":"20250121_Eloszor-lesz-noi-versenymernoke-egy-Forma-1-es-csapatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ab7a966-afca-419f-8ce4-13558c284669.jpg","index":0,"item":"bacea476-4dd9-47f7-8884-b7a1ec427471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_Eloszor-lesz-noi-versenymernoke-egy-Forma-1-es-csapatnak","timestamp":"2025. január. 21. 18:37","title":"Először lesz női versenymérnöke egy Forma–1-es csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","shortLead":"Tavaszias időre lehet majd számítani a Dunántúlon. ","id":"20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb.jpg","index":0,"item":"b4b2a641-f75c-481b-9470-9a24a6f8c7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_idojaras-hidegparna-melegedes-tavaszias-ido","timestamp":"2025. január. 21. 16:21","title":"Csütörtökön akár 15 Celsius-fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]