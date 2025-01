Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét firtatni. Nem sokkal később beszállt a keretezésbe Magyar is, aztán Gulyás Gergely is elmondta a véleményét, amivel nemcsak Magyarral, de Orbán Balázzsal is szembement. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a bombariadó-sorozat őket igazolja, míg az ellenzéki nyilvánosságban többen a kormányt sejtetik a fenyegetések mögött. A valóságban nem tudunk semmi biztosat arról, ki küldte az e-maileket. ","shortLead":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét...","id":"20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"5096bf57-1e17-494f-bc15-71d865dfffa0","keywords":null,"link":"/360/20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 23. 14:43","title":"Orbán Viktor vagy Magyar Péter tehet a bombariadókról? Mindkét oldalnak rögtön lett válasza, csak Gulyás Gergelynek nem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","shortLead":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","id":"20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7.jpg","index":0,"item":"df273dbf-388f-4acb-968a-6c1764dc27cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","timestamp":"2025. január. 22. 22:28","title":"Újabb tűz Los Angeles északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231","c_author":"HVG","category":"360","description":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","shortLead":"Biden rokonainak is adott amnesztiát, Trump pedig zendülő szélsőjobboldaliakat hozott ki a börtönből.","id":"20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17cb3d02-854c-467a-af5e-f9a632d7e231.jpg","index":0,"item":"16886f52-9a40-4b15-a8f8-988a6c2506e3","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-kegyelem-trump-biden","timestamp":"2025. január. 22. 13:11","title":"Egymásra licitálva járatta le Biden és Trump az elnöki kegyelem intézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","shortLead":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","id":"20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"06371b64-5229-4d56-9515-85f47cd572cd","keywords":null,"link":"/elet/20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","timestamp":"2025. január. 22. 15:09","title":"Elon Muskot ábrázoló bábut akasztottak fel azon a milánói téren, ahol egykor Benito Mussolini holttestét is felhúzták – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos tartalomgyártás felpörgetése lehet.","shortLead":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos...","id":"20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa.jpg","index":0,"item":"2615b108-399e-4c7d-aeb3-ed630837c645","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","timestamp":"2025. január. 22. 12:03","title":"1,9 milliót kínál a Meta, ha valaki átmegy a TikTokról a Facebookra és az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter és az alá tartozó állami vagyonkezelő szerint az Emírségekkel kötött, törvényben rögzített megállapodás értelmében csak az veheti meg a területet, akit az Emírségek erre kijelöl. Az önkormányzatnak ezen felül ki kellene fizetnie ugyanazt a vételárat, teljesítenie kellene ugyanazokat a feltételeket.","shortLead":"A miniszter és az alá tartozó állami vagyonkezelő szerint az Emírségekkel kötött, törvényben rögzített megállapodás...","id":"20250122_Nagy-Marton-A-fovaros-megvasarolhatja-a-Rakosrendezot-ha-az-Emirsegek-megengedi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"cfdf72bd-d3fa-491f-8188-c600c2b18dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Nagy-Marton-A-fovaros-megvasarolhatja-a-Rakosrendezot-ha-az-Emirsegek-megengedi","timestamp":"2025. január. 22. 14:10","title":"Nagy Márton: A főváros akkor vásárolhatja meg a Rákosrendezőt, ha az Emírségek megengedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung. Bemutatkoztak az S-széria legújabb modelljei, melyekről a gyártó azt hirdeti: minden eddiginél hatékonyabban segítenek majd a mindennapi dolgok intézésében.","shortLead":"Emberszerű mesterséges intelligenciát igyekezett összerakni legújabb csúcstelefonjai felhasználóinak a Samsung...","id":"20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8ee5d3-0795-47c9-b265-7419828c1382.jpg","index":0,"item":"bd55ee52-267c-4e2f-9119-b6fc41bc8d89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_samsung-galaxy-s25-ultra-plusz-specifikacio-oneui-7-mesterseges-intelligencia-funkciok-magyar-arak","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Magyar árakkal itt vannak a Samsung eddigi legjobb telefonjai: megjött a Galaxy S25-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4f17fb-3ba6-40c6-9442-b26841418223","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A WASP-127b jelű exobolygó nagyjából 500 fényévre van a Földtől, a csillaga pedig olyan hatással van rá, hogy az eddig ismert legerősebb szelet hozta létre a bolygó felszínén.","shortLead":"A WASP-127b jelű exobolygó nagyjából 500 fényévre van a Földtől, a csillaga pedig olyan hatással van rá, hogy az eddig...","id":"20250123_wasp-127b-exobolygo-szelerosseg-szellokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d4f17fb-3ba6-40c6-9442-b26841418223.jpg","index":0,"item":"fd5f0749-4acd-40f6-95c6-4ff6553d9149","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_wasp-127b-exobolygo-szelerosseg-szellokes","timestamp":"2025. január. 23. 16:03","title":"Találtak egy idegen bolygót, és olyan erős szél fúj rajta, amilyenhez foghatót még soha nem láttak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]