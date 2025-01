Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","shortLead":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","id":"20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"3dbbe1d9-ab13-4eb1-8d99-8dce90a72e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","timestamp":"2025. január. 22. 10:53","title":"Ismét Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghekkelték Harry telefonját, most kárpótlást fizetnek. ","shortLead":"Meghekkelték Harry telefonját, most kárpótlást fizetnek. ","id":"20250122_Harry-herceg-megallapodott-a-Sun-bulvarlappal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8547d55f-e4f3-4e39-97b3-e734be7fecb8.jpg","index":0,"item":"404bc1a0-025e-4981-8ccc-be4511d844da","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Harry-herceg-megallapodott-a-Sun-bulvarlappal","timestamp":"2025. január. 22. 12:15","title":"Bocsánatot kért a brit bulvárlap, amiért lehallgatták Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42a93b-ff44-494b-88e0-4b59143a4188","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Mol vezetője úgy véli, piaci alapon kellene eldőlnie, hogy amerikai LNG vagy orosz vezetékes gáz jöjjön Európába.","shortLead":"A Mol vezetője úgy véli, piaci alapon kellene eldőlnie, hogy amerikai LNG vagy orosz vezetékes gáz jöjjön Európába.","id":"20250123_Hernadi-trump-amerikai-lng-olaj-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff42a93b-ff44-494b-88e0-4b59143a4188.jpg","index":0,"item":"e7f82413-bc0e-444d-9cf5-fb741da574a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Hernadi-trump-amerikai-lng-olaj-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 23. 09:39","title":"Hernádi Zsolt: Trump célja az amerikai olaj és gáz globális hegemóniájának biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ed7424-d2e0-421e-ba49-112a8100cc84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt-e aláírás az iskolákat fenyegető emailben? Emeli-e a kormány a terrorfenyegetettség szintjét az országos bombariadók miatt? Miért építhetnek a dubajiak jóval magasabb épület Rákosrendezőn, mint amit a jogszabály megenged? Hol helyezi el a kormány VIP-menekülteket? Videón a HVG kormányinfós kérdései Gulyás Gergelyhez.","shortLead":"Volt-e aláírás az iskolákat fenyegető emailben? Emeli-e a kormány a terrorfenyegetettség szintjét az országos...","id":"20250123_Miert-talalta-sikerkent-Orban-Viktor-hogy-kifizetik-az-allampapirok-hozamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48ed7424-d2e0-421e-ba49-112a8100cc84.jpg","index":0,"item":"022b96fb-2354-4352-bb77-5074a309d1da","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Miert-talalta-sikerkent-Orban-Viktor-hogy-kifizetik-az-allampapirok-hozamat-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 15:06","title":"Miért tálalta sikerként Orbán Viktor, hogy kifizetik az állampapírok hozamát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b333225-fdc7-4a7e-bdd1-bcc60839e862","c_author":"HVG","category":"360","description":"Törzstőke-leszállítással hajtották végre a műveletet.","shortLead":"Törzstőke-leszállítással hajtották végre a műveletet.","id":"20250123_hvg-Lixid-Project-Csiki-Sor-Magyarorszag-Vilagi-oszkar-Csiki-csoport--Pityoka-Gyar-Csiki-Retail-Lenard-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b333225-fdc7-4a7e-bdd1-bcc60839e862.jpg","index":0,"item":"5ba871a1-8707-4fb6-b8f3-036b12dbb593","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-Lixid-Project-Csiki-Sor-Magyarorszag-Vilagi-oszkar-Csiki-csoport--Pityoka-Gyar-Csiki-Retail-Lenard-Andras","timestamp":"2025. január. 23. 06:40","title":"Újabb veszteségrendezésről döntött a Csíki Sör Magyarország Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","shortLead":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. Az elkövetők ellen most emeltek vádat.","id":"20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef.jpg","index":0,"item":"954d3ba1-6e94-431a-abf7-85d9f64658ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_vademeles-buntars-emberoles-pest-varmegyei-fougyeszseg","timestamp":"2025. január. 22. 12:10","title":"Megölette strómanját egy ingatlancsaló, és egy kútba dobták a holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennél kisebb létszámmal mindenképpen kudarcos lenne az akció az ukrán elnök szerint.","shortLead":"Ennél kisebb létszámmal mindenképpen kudarcos lenne az akció az ukrán elnök szerint.","id":"20250122_Zelenszkij-200-ezres-europai-bekefenntarto-haderore-lenne-szuksege-Ukrajnanak-tuzszunet-eseten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"753eef11-ebb2-4695-b9db-714e9945645f","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Zelenszkij-200-ezres-europai-bekefenntarto-haderore-lenne-szuksege-Ukrajnanak-tuzszunet-eseten","timestamp":"2025. január. 22. 20:00","title":"Zelenszkij: 200 ezres európai békefenntartó haderőre lenne szüksége Ukrajnának tűzszünet esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","shortLead":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","id":"20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7.jpg","index":0,"item":"df273dbf-388f-4acb-968a-6c1764dc27cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","timestamp":"2025. január. 22. 22:28","title":"Újabb tűz Los Angeles északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]