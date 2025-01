Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","shortLead":"Szlovákia sem volt hajlandó támogatni a nyilatkozatot, majd mégis aláírták.","id":"20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3bd63e3-5898-4ad8-9af2-46c4936b3926.jpg","index":0,"item":"61837e6f-3676-42ac-813a-9362e40a8046","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_belarusz-feherorosz-valasztas-Magyarorszag-eu-nyilatkozat","timestamp":"2025. január. 27. 07:10","title":"Magyarország megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatot adjon ki a fehéroroszországi elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet, de valójában nem az. Szerinte a fővárosnak elővásárlási joga van rájuk, és élni is fognak vele.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet...","id":"20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"c78cb285-8c32-4955-a25d-620c2fc99398","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","timestamp":"2025. január. 26. 13:51","title":"Budapest, vagy Bindzsisztán – Karácsony szerint erről döntenek szerdán a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Puhul a magyar álláspont Oroszország ügyében, így hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a szankciókat újabb hat hónappal kiterjesszék -– értesült az EUrologus. A magyar kormány cserébe egy nyilatkozatot kap, amely szerint Ukrajnából továbbra is érkeznek gázszállítások, de arról nincs szó, hogy ez orosz energia lenne.","shortLead":"Puhul a magyar álláspont Oroszország ügyében, így hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a szankciókat újabb hat hónappal...","id":"20250127_energia_veto_kulugyminiszterek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705.jpg","index":0,"item":"6efdc84c-cee5-44a8-b4be-463d3b6d250b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250127_energia_veto_kulugyminiszterek-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 11:47","title":"Magyarország is hozzá fog járulni az Oroszországgal szembeni szankciók kiterjesztéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","shortLead":"Egy új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árult a férfi.","id":"20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"9a207b83-f0d8-4cb4-b7d6-279a0e3f7fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_14-ev-alatti-gyereknek-is-adott-el-kabitoszert-egy-diler-akit-most-fogtak-el-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 08:24","title":"14 év alatti gyereknek is adott el kábítószert egy díler, akit most fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani, hogy problémát okoz számukra az egészséges testsúly fenntartása, a diagnózis néha sokáig várat magára vagy elmarad. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani...","id":"20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"c7bd0ced-8cee-450e-a407-89787a103a86","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","timestamp":"2025. január. 25. 19:15","title":"Ismerjük fel az evészavarokat: ezek a leggyakoribb típusok és tüneteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első négykerekű modellje. A legfontosabb kérdések: vajon milyen minőséggel és utastérrel veszi célkeresztbe hamarosan az európai vevőket? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első...","id":"20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd.jpg","index":0,"item":"3cf0b901-0d4b-4e74-ab1e-1e31ef77f754","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 17:50","title":"Milyen a Xiaomi első autója? Beültünk az akár 1548 lóerős kínai újdonságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe vették. ","shortLead":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe...","id":"20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981.jpg","index":0,"item":"7eb2ae0d-4ece-4f20-bcf7-6cfb7c97381c","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","timestamp":"2025. január. 26. 10:36","title":"Fel akart vágni egy lány előtt, robbantással fenyegető e-mailt küldött egy borsodi fiú egy általános iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val, azonban a nemrég bejelentett eredmények még messze nem jelentik azt, hogy hamarosan mindennapokban mutatná meg tudását az emberrel vetekedő mesterséges intelligencia. Maga Sam Altman hűtötte le a kedélyeket ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val...","id":"20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"8c135ed6-98cd-4601-bfc2-826bcec3ab63","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","timestamp":"2025. január. 25. 18:03","title":"Itt a hidegzuhany, nem is akárkitől: nincs kész még az embert is helyettesítő mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]