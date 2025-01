Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","shortLead":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","id":"20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7.jpg","index":0,"item":"a0b9dcd7-fb70-49db-9100-11dfe87befc4","keywords":null,"link":"/sport/20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","timestamp":"2025. január. 21. 16:14","title":"Van valami furcsaság az Australian Open youtube-os közvetítéseiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83f431a-4d71-4e19-a32d-fab5574ebf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bejelentést a gázai tűzszünet első napján tették.","shortLead":"A bejelentést a gázai tűzszünet első napján tették.","id":"20250120_jemen-huszik-tuzszunet-izraeli-hajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f83f431a-4d71-4e19-a32d-fab5574ebf14.jpg","index":0,"item":"572bb05b-a263-4c20-ae00-c79554ac71bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_jemen-huszik-tuzszunet-izraeli-hajok","timestamp":"2025. január. 20. 15:50","title":"A jemeni húszik bejelentették, hogy mostantól a Vörös-tengeren csak az izraeli hajókat támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet a Daily Telegraphban megjelent kommentárban a brit toryk volt vezére, aki több mint három évtizede parlamenti képviselő.","shortLead":"A diktátorok nem értik a megbékítés nyelvét, és nem szabad, hogy a világ megismételje a múlt hibáit. Erre figyelmeztet...","id":"20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a.jpg","index":0,"item":"e13d12db-cf84-4efb-aabf-699c91b92dc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_Ian-Duncan-Smith-USA-Ukrajna-Kina-daily-telegraph-lapszemle","timestamp":"2025. január. 20. 15:30","title":"Ian Duncan Smith, a toryk volt elnöke: Az USA nem lehet gyenge Ukrajna ügyében, mert az lovat ad Kína alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház előtt vezetett elő szombaton az Arénában egy lagzi tematikára felhúzott közös bulit. Lakos Gábor fotóriportja. ","shortLead":"Az autentikus cigányzenét játszó paszabi Parno Graszt és a miskolci „speed-folk-freak-punk” Bohemian Betyars telt ház...","id":"20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c186e0a5-2f41-43ec-94b9-794ab970c352.jpg","index":0,"item":"9b791174-d846-4e72-8d4e-8628187fe1dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250120_Fergeteges-lagzival-kelt-egybe-egy-estere-a-Bohemian-Betyars-es-a-Parno-Graszt-fotok","timestamp":"2025. január. 20. 12:01","title":"Fergeteges lagzival kelt egybe a Bohemian Betyars és a Parno Graszt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","shortLead":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","id":"20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48.jpg","index":0,"item":"851e2d05-1d77-4af3-9b25-2639b11bdcf8","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","timestamp":"2025. január. 20. 10:24","title":"Védővámok helyett európai gyárépítésre kéne ösztönözni a kínai autógyártókat a Mercedes vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nevet vált a Microsoft Office, ami egy ideje már nem is volt kimondottan Office – ám most végleg kikerül a nevéből az utalás is. Jön a helyére a cég mesterséges intelligenciája, valamint annak ikonja.","shortLead":"Nevet vált a Microsoft Office, ami egy ideje már nem is volt kimondottan Office – ám most végleg kikerül a nevéből...","id":"20250120_microsoft-office-365-copilot-atnevezes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e.jpg","index":0,"item":"8748c89a-28d9-463d-9d50-211a2cf286fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-office-365-copilot-atnevezes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 20. 11:03","title":"Ne ijedjen meg, amikor meglátja a gépén: mindenkinél átnevezi az Office-t a Microsoft, de ez sokaknak nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel ezelőtti adócsalási ügyben foglaltak le.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel...","id":"20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e.jpg","index":0,"item":"24ab11c3-cf5e-42ea-abee-3a19fb7f95c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","timestamp":"2025. január. 20. 20:28","title":"Húsz példányban készült, ritka Ferrarit árverez el a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8081aa1-9079-426f-87cb-923ac8da3903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan katalizátort fejlesztettek a HUN-REN TTK kutatói, amely biztonságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb kémiai eljárásokhoz vezethet a gyógyszeriparban – és a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelést is támogathatják.","shortLead":"Olyan katalizátort fejlesztettek a HUN-REN TTK kutatói, amely biztonságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb kémiai...","id":"20250120_hun-ren-ttk-aldehidek-attores-katalizator-fejlesztes-gyogyszeripar-mezogazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8081aa1-9079-426f-87cb-923ac8da3903.jpg","index":0,"item":"9d37cd0b-c881-4e0d-9361-00ab30e65c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_hun-ren-ttk-aldehidek-attores-katalizator-fejlesztes-gyogyszeripar-mezogazdasag","timestamp":"2025. január. 20. 16:03","title":"Áttörést értek el magyar kutatók, a gyógyszeripart és a mezőgazdaságot is segíthetik az új fejlesztéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]