[{"available":true,"c_guid":"835ac576-a34e-44c4-95d9-7ae70c173058","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Elutasította a Kúria a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség leváltott elnökének keresetét. Az ítélet túlmutat az egyházi belügyeken: eszerint a rabbi nem is pereskedhetett volna szabálytalan eltávolítása miatt, mert az állam nem tehet igazságot. ","shortLead":"Elutasította a Kúria a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség leváltott elnökének keresetét. Az ítélet...","id":"20250129_autonom-ortodox-izraelita-egyhaz-kuria-itelet-rabbik-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835ac576-a34e-44c4-95d9-7ae70c173058.jpg","index":0,"item":"40d6bdb3-6a82-4e25-98e9-82aebd83eea9","keywords":null,"link":"/360/20250129_autonom-ortodox-izraelita-egyhaz-kuria-itelet-rabbik-per","timestamp":"2025. január. 29. 12:15","title":"Különös ítélet a Kúrián: mikor van joga dönteni egyházi ügyekben a bíróságnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","shortLead":"Több, jogosítvánnyal kapcsolatos díjazás is változik. ","id":"20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3db4aa-ee6d-4acc-b635-9c0ed41aa465.jpg","index":0,"item":"b468f991-49bd-4587-9dbd-bdb83113f8ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Fizetos-lesz-ingyenesen-kiallitott-jogositvany-25-ev-felett","timestamp":"2025. január. 29. 08:17","title":"Elvesznek egy kedvezményt a 25 év feletti frissjogsisoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra kényszerülnek, valamint gyakorta élethosszig tartó egészségügyi komplikációk csapdájában találják magukat.","shortLead":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra...","id":"20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"dd279034-71ea-4291-affb-166e47a99dd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","timestamp":"2025. január. 29. 05:28","title":"Donald Trump elnök rendeletet hozott a 19 év alatti fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f063bd0-a8ee-46a1-b9b0-85935ceede6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha Kínában csinálnak hasonlót, akkor Európában miért ne? ","shortLead":"Ha Kínában csinálnak hasonlót, akkor Európában miért ne? ","id":"20250128_Kinai-autokat-is-gyartananak-az-europai-Volkswagen-uzemekben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f063bd0-a8ee-46a1-b9b0-85935ceede6f.jpg","index":0,"item":"fc317d85-ca13-46ad-819c-837b4f571e46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Kinai-autokat-is-gyartananak-az-europai-Volkswagen-uzemekben","timestamp":"2025. január. 28. 08:09","title":"Kínai autókat is gyártanának az európai Volkswagen-üzemekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai tele voltak hibákkal.","shortLead":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai...","id":"20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"dc821f02-62b0-4187-a559-022b9671b2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","timestamp":"2025. január. 29. 08:15","title":"Karácsony: „Ez Budapest: itt nem emeljük törvénytelenül a cégvezetők fizetését!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3f59f1-d6dd-40c5-b02b-f290fa152e03","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kupés hangulatú jókora BYD Sealion 7 négy másodperc körül katapultál 0-ról 100-ra, és egy feltöltéssel akár 500 kilométert is képes megtenni. De 20 millió forinttól indulva nem lesz könnyű dolga a Tesla Model Y ellenében. ","shortLead":"A kupés hangulatú jókora BYD Sealion 7 négy másodperc körül katapultál 0-ról 100-ra, és egy feltöltéssel akár 500...","id":"20250128_uj-byd-sealion-7-elektromos-auto-bemutato-budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff3f59f1-d6dd-40c5-b02b-f290fa152e03.jpg","index":0,"item":"f83c908c-792b-4a2c-8803-fd05a891b923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_uj-byd-sealion-7-elektromos-auto-bemutato-budapesten","timestamp":"2025. január. 28. 13:08","title":"Oroszlánfóka: Budapesten vezettük a legújabb BYD villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült az iránymutatásból. A jegybank szerint december óta romlottak az inflációs kilátások, a lakossági és vállalati várakozások pedig az indokoltnál még jobban zuhantak. A geopolitikai helyzet bizonytalan, a befektetői hangulat változékony, Magyarország „szembeszeles környezetben” van.","shortLead":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült...","id":"20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c.jpg","index":0,"item":"41ad2be0-47dd-43c7-8e98-b2c93a75e737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","timestamp":"2025. január. 28. 16:40","title":"MNB: Magyarország „szembeszeles környezetben” van, kamatcsökkentésről immár szó sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","shortLead":"A közösségi oldal szintet léphet, a Visa pedig beléphet egy új piacra.","id":"20250128_visa-elon-musk-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee17dd7-0e3c-4171-8aca-7426de9cc2e3.jpg","index":0,"item":"1e8611f5-d670-4f31-a22f-e2d780f4fac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_visa-elon-musk-x","timestamp":"2025. január. 28. 18:04","title":"A Visa összeállhat az Elon Musk-féle X-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]