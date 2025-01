Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","shortLead":"A váci vasútvonalon késésekre, pótlásra és kimaradó járatokra kell számítani.","id":"20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb89109-17b5-489b-ab79-39855d4c801e.jpg","index":0,"item":"c885360f-474f-4fc8-90e7-c73d3ab3e60d","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Tulfutott-a-tilos-jelzesen-egy-vonat-Fotnal","timestamp":"2025. január. 27. 14:07","title":"Túlfutott a tilos jelzésen egy vonat Fótnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka régóta az ország az egyik legnépszerűbb celebje, de bármit is csinált, soha még csak megközelítőleg sem kerestek rá ennyien a Google Trends adatai alapján.","shortLead":"Majka régóta az ország az egyik legnépszerűbb celebje, de bármit is csinált, soha még csak megközelítőleg sem kerestek...","id":"20250128_majka-uj-szama-nepszeruseg-adatok-google-trends-youtube-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53e40507-602a-40c8-bd0d-805b9af275d8.jpg","index":0,"item":"15cc3e77-b149-4c8a-b117-b26ee0dbd91c","keywords":null,"link":"/elet/20250128_majka-uj-szama-nepszeruseg-adatok-google-trends-youtube-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 17:42","title":"Ezek a grafikonok mutatják meg igazán, milyen brutális népszerűséget hozott Majkának az új slágere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait. Mit szóltak a felhasználók? Melyik mobilra mennyire kattantak rá? A Google keresési adataiban néztünk szét.","shortLead":"Mozgalmas hónap volt a január, előbb a Honor, majd Xiaomihoz tartozó Redmi, végül a Samsung is bemutatta új mobiljait...","id":"20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"8c68b748-572a-49e0-8add-339c36f0e61f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_samsung-galaxy-s25-xiaomi-redmi-14-pro-plusz-honor-magic-7-pro-felhasznaloi-erdeklodes-google-keresesek","timestamp":"2025. január. 28. 15:12","title":"Honor, Redmi, Samsung – mennyire hozták lázba az embereket az új okostelefonok? Elővettük a Google kereső adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis csészéből? Amíg a gyógyszerek hatnak, addig nincs gond, el lehet lenni az esszenciális tremorral, de mi jön utána, ha már csak a műtét segít? Első kézből az alig csillapítható remegésről.","shortLead":"Nagy ár 60 ezer euró és az agy egy részének roncsolása azért, hogy eltartott kisujjal ihassam a kávét egy kis...","id":"20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9c02e51-6f17-4811-831e-3d6821341ac7.jpg","index":0,"item":"d91017cf-c800-43a9-8f7c-4f4bd7f02e99","keywords":null,"link":"/360/20250128_esszencialis-tremor-kezremeges-vallomas-mutet-agy","timestamp":"2025. január. 28. 06:30","title":"Nem, nincs Parkinson-kórom – roncsolják-e méregdrágán az agyam, hogy megálljon a feltűnő kézremegésem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő vállalatával.","shortLead":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő...","id":"20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7.jpg","index":0,"item":"a972b70e-a465-44e4-a573-0722d3d39c47","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. január. 27. 20:32","title":"A brit kormány szankciókkal reagált a fehéroroszországi elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","shortLead":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","id":"20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1.jpg","index":0,"item":"a461ec1c-bef9-4c4c-9af5-50f21411b497","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","timestamp":"2025. január. 28. 06:41","title":"Elveszíti a V8-at, de az új M5-nél is erősebb lesz az Audi RS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271afdf-f623-411a-9207-924728c7bb71","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A magyar fővárosban készül Ruben Östlund filmje.","shortLead":"A magyar fővárosban készül Ruben Östlund filmje.","id":"20250128_keanu-reeves-kirsten-dunst-budapest-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3271afdf-f623-411a-9207-924728c7bb71.jpg","index":0,"item":"040ccda0-ab06-4118-9e49-2ba1afa5c002","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_keanu-reeves-kirsten-dunst-budapest-forgatas","timestamp":"2025. január. 28. 16:16","title":"Keanu Reeves és Kirsten Dunst filmje Budapesten forog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel áll ahhoz, hogy elpusztítsa önmagát. Hamarosan kiderül, a Nobel-díjas tudósok szerint jobb vagy fenyegetőbb hely lett-e a világ.","shortLead":"2023 óta nem mozdult el a Végítélet órájának mutatója, így az emberiség 90 másodperccel van éjfél előtt – vagyis közel...","id":"20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4fb7281-1b9a-4ac5-ade3-306fe24aeb57.jpg","index":0,"item":"5884f275-8300-4b44-849b-0b027246709b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-doomsday-clock-donald-trump-putyin-oroszorszag-egyesult-allamok-nuklearis-haboru","timestamp":"2025. január. 28. 13:17","title":"Újra beállítják a Végítélet óráját, ez befolyásolhatja a tudósok döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]