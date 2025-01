Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál nagyobb hatótávval debütált.","shortLead":"A legújabb BMW iX felfrissített dizájnnal, modernizált technikával, megnövelt teljesítménnyel és minden korábbinál...","id":"20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88220cd0-8005-4398-95ba-c01e0a7ebe58.jpg","index":0,"item":"7dcd2b3b-46e9-4c5d-8a7d-b2fd506cb9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_bmw-ix-facelift-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 07:03","title":"Itt a BMW 700 kilométeres hatótávú új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású projektek esetében tud eljárni, hanem például a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. hazai költségvetési forrásból fizetett szolgáltatásaival kapcsolatban is.","shortLead":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású...","id":"20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"9ec6f81e-36b7-46e3-9b38-9f4c1c02365a","keywords":null,"link":"/360/20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","timestamp":"2025. január. 28. 12:57","title":"Mészáros Lőrinc egy cégének is nekiment az Integritás Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","shortLead":"Azzal, hogy feltárta a fájdalmas múlt egy hiányzó darabját, a családnak is megbékélést hozott. ","id":"20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f6f46c-68d7-4d3a-9b73-caefd18695ca.jpg","index":0,"item":"b62bea06-15c2-4baf-b9da-cb7ddf168956","keywords":null,"link":"/elet/20250128_auschwitz-holokauszt-csaladi-rejtely","timestamp":"2025. január. 28. 14:02","title":"Egy Auschwitzba látogató tinédzser megoldott egy több mint 80 éves családi rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai tele voltak hibákkal.","shortLead":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai...","id":"20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"dc821f02-62b0-4187-a559-022b9671b2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","timestamp":"2025. január. 29. 08:15","title":"Karácsony: „Ez Budapest: itt nem emeljük törvénytelenül a cégvezetők fizetését!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magyar piac is bekerült azok közé, ahol elérhetők lesznek a limitált szériás, egyedi dizájnú Xbox Series X konzolok és kontrollerek.","shortLead":"A magyar piac is bekerült azok közé, ahol elérhetők lesznek a limitált szériás, egyedi dizájnú Xbox Series X konzolok...","id":"20250128_microsoft-coca-cola-xbox-series-x-fanta-kiadas-magyar-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"7ee2e67e-2b60-473c-a86f-624db802d680","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_microsoft-coca-cola-xbox-series-x-fanta-kiadas-magyar-megjelenes","timestamp":"2025. január. 28. 12:44","title":"A Coca-Cola bejelentette: Magyarországra is jön a fantás Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Az atomfegyvereink átadásáért cserébe háborút kaptunk” – mondta az ukrán elnök.","shortLead":"„Az atomfegyvereink átadásáért cserébe háborút kaptunk” – mondta az ukrán elnök.","id":"20250128_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-atomfegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"4bec80ca-8d55-46e0-b9f3-3dd50113e299","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-atomfegyver","timestamp":"2025. január. 28. 12:58","title":"Zelenszkij szerint ostobaság volt, hogy Ukrajna lemondott a szovjet atomfegyverekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","shortLead":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","id":"20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"22eebb73-c6f8-4e91-93d4-60ca46e17c27","keywords":null,"link":"/sport/20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. január. 30. 00:05","title":"A Liverpool az élen zárt, a City hátrányból fordított és továbbjutott – megvan a BL alapszakaszának végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]