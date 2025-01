Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de a kifizetést a NAV és a MÁK is megsarcolta.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de...","id":"20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610.jpg","index":0,"item":"d6b33232-3cf2-4f24-8ec8-a46465eb50ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","timestamp":"2025. január. 29. 15:11","title":"Több mint negyven százalékát inkasszálta az Iványi Gábor egyházához érkező 1%-os felajánlásoknak a NAV és a MÁK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","shortLead":"A nagyok kiharcolták a továbbjutást az utolsó fordulóban.","id":"20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"22eebb73-c6f8-4e91-93d4-60ca46e17c27","keywords":null,"link":"/sport/20250129_bajnokok-ligaja-liverpool-barcelona-manchester-city-real-madrid-psg-alapszakasz-vegeredmeny-labdarugas-foci-szoboszlai-dominik","timestamp":"2025. január. 30. 00:05","title":"A Liverpool az élen zárt, a City hátrányból fordított és továbbjutott – megvan a BL alapszakaszának végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média Pályázat nyertesei is fellélegezhetnek.","shortLead":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média...","id":"20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"d020f026-bea0-4768-8da8-992331cb6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 19:38","title":"Visszavonta a Fehér Ház a támogatások befagyasztásáról szóló rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a1ca14-9ff2-4058-aed4-31e8f11a0838","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Porsche Taycan GTS-sel elért produkció a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.","shortLead":"A Porsche Taycan GTS-sel elért produkció a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.","id":"20250129_46-percig-folyamatosan-driftelt-egy-porsche-taycan-gts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a1ca14-9ff2-4058-aed4-31e8f11a0838.jpg","index":0,"item":"ee593f09-431a-4b47-968f-bf8eb159e10d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_46-percig-folyamatosan-driftelt-egy-porsche-taycan-gts","timestamp":"2025. január. 29. 07:59","title":"46 percig folyamatosan drifteltek egy Porschéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újratárgyalják az ipolysági mérgezésekkel vádolt nőt, mert a 2022-es ítélet megfogalmazása és indoklása törvénysértő volt.","shortLead":"Újratárgyalják az ipolysági mérgezésekkel vádolt nőt, mert a 2022-es ítélet megfogalmazása és indoklása törvénysértő...","id":"20250129_borton-mergezes-nyugdijas-gyonyor-terez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"d896b80d-8dc7-4a56-8cbd-94dfeb6cf980","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_borton-mergezes-nyugdijas-gyonyor-terez","timestamp":"2025. január. 29. 14:01","title":"Kiengedik a börtönből a mérgezésekkel vádolt nyugdíjast, Gyönyör Terézt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","shortLead":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","id":"20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e.jpg","index":0,"item":"a4861016-fe5d-499d-a9b4-dc4ac8630a4d","keywords":null,"link":"/elet/20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 16:27","title":"„Debilizáló szorongást” kelthetett Deutsch Tamásban a dupla stresszhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump Media Truth.Fi néven fintech márkát kíván indítani. A lépések jelentős összeférhetetlenségi aggályokat vetnek fel.","shortLead":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump...","id":"20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"47b323a4-4b0a-4e62-8520-2a1ae4b41cb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","timestamp":"2025. január. 29. 21:22","title":"A Truth Social tulajdonosa, a Trump Media kriptovalutákba való befektetéseket tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","shortLead":"A szombathelyi születésű Schäfer jelenleg a berlini Union középpályása.","id":"20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cd4176b-0e76-4318-b1f2-b5f916b870f7.jpg","index":0,"item":"63eec2e4-c88d-4543-8a57-37ec769d53aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Schafer-Andras-valogatott-kozeppalyas-bevasarolta-magat-a-Szombathelyi-Haladasba","timestamp":"2025. január. 30. 18:08","title":"Schäfer András válogatott középpályás bevásárolta magát a Szombathelyi Haladásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]