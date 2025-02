Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"91aeaf11-4c33-4fad-b9a6-f9a9939a4ac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Toyota közel 11 millió új autót értékesített tavaly, így könnyen megelőzte a második helyezett VW-t.","shortLead":"A Toyota közel 11 millió új autót értékesített tavaly, így könnyen megelőzte a második helyezett VW-t.","id":"20250131_tovabbra-is-a-toyota-a-vilag-legnagyobb-autogyartoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91aeaf11-4c33-4fad-b9a6-f9a9939a4ac7.jpg","index":0,"item":"6a913742-3e4a-4f7c-8a47-259d2e172c17","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_tovabbra-is-a-toyota-a-vilag-legnagyobb-autogyartoja","timestamp":"2025. január. 31. 07:06","title":"Továbbra is a Toyota a világ legnagyobb autógyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3709447-7413-4847-a331-e6ce7d7bd279","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kutyapárt levelei egy olyan céghez jutottak el, amely kapcsolatban áll a titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A Kutyapárt levelei egy olyan céghez jutottak el, amely kapcsolatban áll a titkosszolgálatokkal.","id":"20250131_nyomkoveto-nemzeti-konzultacio-level-ketfarku-kutya-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3709447-7413-4847-a331-e6ce7d7bd279.jpg","index":0,"item":"266bca1d-6f47-4608-af5b-94d3746d4d93","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_nyomkoveto-nemzeti-konzultacio-level-ketfarku-kutya-part","timestamp":"2025. január. 31. 17:21","title":"Nyomkövetőt tett nemzeti konzultációs levelekbe a Kutyapárt, nagyon furcsa helyen kötöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c3dbae-59af-4e80-8d8b-e0900ef10aa8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novemberben és decemberben megugrottak a termelői árak, decemberben már 9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az élelmiszeripar árai 4,5 százalékkal nőttek.","shortLead":"Novemberben és decemberben megugrottak a termelői árak, decemberben már 9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel...","id":"20250131_Elszallt-az-inflacio-ev-vegere-a-magyar-elelmiszeriparban-Es-az-egesz-iparban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c3dbae-59af-4e80-8d8b-e0900ef10aa8.jpg","index":0,"item":"04ff91d0-332a-4f2c-97e2-8ebd311153d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_Elszallt-az-inflacio-ev-vegere-a-magyar-elelmiszeriparban-Es-az-egesz-iparban","timestamp":"2025. január. 31. 08:52","title":"Elszállt az infláció év végére a magyar élelmiszeriparban. És az egész iparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","shortLead":"A Babakötvény hozama az inflációt követi kamatprémiummal, így most 20 százalék fölötti hozamot fizet.","id":"20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1cdd45-9e6b-47cc-a5ec-06054ce306b3.jpg","index":0,"item":"cd650852-72a0-4ce4-8d34-d1dbc0b68bea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_inflacio-babakotveny-kamatfizetes-magyar-allamkincstar-start-szamla","timestamp":"2025. január. 31. 09:51","title":"Kaszálnak a magyar gyerekek az Európa-bajnok infláció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az éjszaka folyamán érkeztek újabb fenyegető e-mailek.","shortLead":"Az éjszaka folyamán érkeztek újabb fenyegető e-mailek.","id":"20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"21c369e8-b5a1-4ddb-9b09-da9b187076b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_bombafenyegetes-bombariado-iskola-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 09:41","title":"Ismét bombafenyegetést kapott több iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról is beszél, hogyan változik meg Örményország a Karabah elvesztését hozó háború után.","shortLead":"Oroszország birodalomnak tartja magát, pedig nem az, mert a méret önmagában nem erő – mondja Narine Abgarjan, aki arról...","id":"20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3945ebb-5f9c-40ad-be72-081f12022bee.jpg","index":0,"item":"b0f90fdd-cf14-4d95-9971-dc9c47b7a7b8","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-narine-abgarjan-ormeny-irono-haboru-nepirtas-interju","timestamp":"2025. február. 01. 12:30","title":"Narine Abgarjan örmény író: „Bármennyire bírálhatjuk is Orbán politikáját, ettől nem változik meg a véleményünk a magyarokról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45151c15-3bf4-419f-a3a0-ac9a11e50e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztéri kamerák rögzítették, ahogy egy villamosmegállóban és az utcán járkálva uszító mondatokat ír a vádlott. Az nem derült ki, hogy pontosan ki(k) ellen.","shortLead":"Köztéri kamerák rögzítették, ahogy egy villamosmegállóban és az utcán járkálva uszító mondatokat ír a vádlott. Az nem...","id":"20250131_idos-ferfi-firkalas-vademeles-gyulolkodo-szoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45151c15-3bf4-419f-a3a0-ac9a11e50e4b.jpg","index":0,"item":"652542ab-1897-4dab-b002-7e4eb2b7abc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_idos-ferfi-firkalas-vademeles-gyulolkodo-szoveg","timestamp":"2025. január. 31. 15:19","title":"Gyűlölködő feliratokat firkált Ferencvárosban, vádat emeltek egy idős férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ legveszélyesebb ipari tevékenységet hozta Debrecenbe. ","shortLead":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ...","id":"20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73.jpg","index":0,"item":"6ff64837-179e-4753-9505-c315573ce4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","timestamp":"2025. február. 01. 17:01","title":"Több ezren tüntettek az akkugyárak ellen Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]