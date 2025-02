Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","shortLead":"A BMW első szuperpotens CS kombijaként jegyzett M3 CS Touring itthoni alapára bőven 55 millió forint felett alakul.","id":"20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b7e2c3-f16c-4d97-a1c4-efdf1e7c2bb3.jpg","index":0,"item":"7c0770c9-a805-4775-8906-b79799f23c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_magyarorszagon-a-bmw-m3-cs-touring-sportkombi-550-loero","timestamp":"2025. január. 31. 08:41","title":"20 extra lóerő 19,5 millió forintért: Magyarországon a BMW elképesztő új M3 CS sportkombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára.","shortLead":"A kormány január végén vezette be január elejétől, hogy 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik az alanyi...","id":"20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"edb0311f-7ee9-4ec0-801d-ce18f63ef716","keywords":null,"link":"/kkv/20250131_Rossz-Hir-vannak-vesztesei-a-kormany-visszamenoleges-adokonnyitesenek","timestamp":"2025. január. 31. 08:29","title":"Rossz Hír, vannak vesztesei a kormány visszamenőleges adókönnyítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20250130_Osszeutkozott-egy-kisteherauto-es-egy-furgon-Szigetszentmiklos-hataraban-egy-ember-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"98e842c0-34c4-40ca-baf0-9459b1e08450","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Osszeutkozott-egy-kisteherauto-es-egy-furgon-Szigetszentmiklos-hataraban-egy-ember-meghalt","timestamp":"2025. január. 30. 20:41","title":"Összeütközött egy kisteherautó és egy furgon Szigetszentmiklós határában, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal a módszerrel, ami minden eddiginél biztonságosabbnak tűnik.","shortLead":"Német kutatóknak köszönhetően a jövőben több millió szívelégtelenségben élő ember életét lehetne megmenteni azzal...","id":"20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7.jpg","index":0,"item":"4660f5cf-584e-41e3-b809-87e29a86884a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_szivizom-szivatultetes-tapasz-szivelegtelenseg-kezelese-ossejtek","timestamp":"2025. január. 30. 20:03","title":"Sejtekből készült tapaszt varrnának a betegek szívére, milliók kaphatnak esélyt az életre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal.","id":"20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8.jpg","index":0,"item":"07193f89-415a-4ee8-85a1-85104cf17a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_ECB-EKB-Europai-Kozponti-Bank-alapkamat-csokkentes-vagas","timestamp":"2025. január. 31. 09:12","title":"Az Európai Központi Bank december után ismét csökkentette az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre szabott gyógykezelést kapjanak.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb genetikai depressziókutatás eredménye hozzájárulhat ahhoz, hogy a depressziós betegek egyénre...","id":"20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/468c2aba-52fe-4eb2-89db-dfd09e1b9d88.jpg","index":0,"item":"664c1582-2fdb-425c-a5d8-28190b4cce6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_depresszio-kialakulasa-genetika-vizsgalat-eredmenye","timestamp":"2025. január. 31. 08:03","title":"5 millió embert vizsgáltak meg, itt az eredmény: találtak 293 új tényezőt, ami mind depressziót okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is lekapcsoltak a hatóságok.","shortLead":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is...","id":"20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8.jpg","index":0,"item":"44ec431d-4e72-42cf-9ee8-fe210da101f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","timestamp":"2025. február. 01. 14:24","title":"Rekordbüntetést kaptak tavaly a teher- és személyszállító autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza akarja-e állítani Nagy-Magyarországot.","shortLead":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza...","id":"20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81.jpg","index":0,"item":"a3fe0c52-aa89-4bff-bc01-fc853cb47012","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","timestamp":"2025. január. 31. 18:58","title":"Kihallgatták a rendőrök Dunaszerdahely polgármesterét, mert a Felvidék szót használta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]