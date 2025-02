Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","id":"20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"0c8c24b9-c66b-4148-b16a-383d5a7ba24f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","timestamp":"2025. február. 03. 07:21","title":"Már sorozatban gyártják a Xiaomi Magyarországon is tesztelt 1500+ lóerős autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","shortLead":"Korábban csak nullás közüzemi számla bemutatása után volt lehetőség a szolgáltatás felfüggesztésére.","id":"20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"e5657b8b-ea42-4729-baa4-f0a493143a85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_MOHU-Marcius-1-tol-mar-a-minimalis-fogyasztas-igazolasa-is-eleg-a-szemetszallitas-szuneteltetesehez","timestamp":"2025. február. 04. 15:31","title":"MOHU: Március 1-től már a minimális fogyasztás igazolása is elég a szemétszállítás szüneteltetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","shortLead":"Vasárnap délután lefutotta Herendi Gábor új filmje Kern András és Koltai Róbert 1997-es vígjátékát.","id":"20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"65c8cd65-50bb-4a04-87bb-d542b0a505aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mar-nem-a-Miniszter-felrelep-a-rendszervaltas-utani-legnezettebb-magyar-fim","timestamp":"2025. február. 03. 09:55","title":"Már nem a Miniszter félrelép a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar fim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó Bluetooth-technológiát.","shortLead":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó...","id":"20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d.jpg","index":0,"item":"9b3e4b27-7966-48a7-ba80-8396d8110869","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","timestamp":"2025. február. 03. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: a Samsungtól jöhet az első Bluetooth-mentes vezeték nélküli fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","shortLead":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","id":"20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9.jpg","index":0,"item":"336406a3-e6d3-448a-9ad3-9713e00df78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","timestamp":"2025. február. 03. 12:50","title":"Átlátszó: A kormányhivatal jogsértő módon tart vissza iratokat a gödi akkugyárat érintő perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 04. 13:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","shortLead":"Pánik volt a gépen, az utasok könyörögtek, hogy engedjék ki őket. Végül evakuálták a füstölő utasszállítót.","id":"20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd7e833-67c8-4a2a-84f8-168760cfb572.jpg","index":0,"item":"1f67effc-c712-40fe-949b-aef55165d32e","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_United-Airlines-Houston-utasszallito-repulogep-tuz-fust-evakualas","timestamp":"2025. február. 02. 19:53","title":"\"Maradjanak a helyükön!\" - kérte az utaskísérő, miközben lángolt a hajtómű (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé alaposabban megvizsgáljuk az előítéleteket.","shortLead":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé...","id":"20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44.jpg","index":0,"item":"4268b8fc-afdf-46cd-896c-2c46ba14e5f6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","timestamp":"2025. február. 03. 18:22","title":"Férfiak mint lelki társak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]