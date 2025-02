Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére mást állítottak.","shortLead":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére...","id":"20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"bcd72c2a-72ec-4137-a4e7-f8ed6cf046fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 03. 13:24","title":"Nem engedi a Mohu, hogy felmondják a hulladékszállítást, hiába nem viszi már ki a szemetet a néhai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából – derült ki abból a közös nyilatkozatból, amelyet az egyiptomi fővárosban megtartott szombati tanácskozásuk után adott ki öt arab ország, valamint a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság és az Arab Liga képviselői.","shortLead":"Az arab országok elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából – derült ki abból a közös nyilatkozatból...","id":"20250201_Az-arab-orszagoknak-nem-tetszik-Trump-javaslata-elutasitjak-a-palesztinok-kitelepiteset-Gazabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"29d65cad-69ab-42ca-a6bf-33672f19553a","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Az-arab-orszagoknak-nem-tetszik-Trump-javaslata-elutasitjak-a-palesztinok-kitelepiteset-Gazabol","timestamp":"2025. február. 01. 18:37","title":"Az arab országoknak nem tetszik Trump javaslata, elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67.jpg","index":0,"item":"53096628-40b1-4597-ae15-a1bea6066029","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","timestamp":"2025. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: Jó hír jött a szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elő a szelvénnyel!","shortLead":"Elő a szelvénnyel!","id":"20250201_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"b6a44b47-d34e-44a5-afe6-646fadea7ed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Megvannak-az-otos-lotto-nyeroszamai-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 19:47","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban boldoguljanak. Vékony matracokon aludtak takaró és párna nélkül, puszta kézzel öltek csirkéket, alig tisztálkodtak, és egy pottyantós vécén osztozkodtak. Nemcsak a stáb ment bele ebbe, a szülők is aláírták a szükséges papírokat, bár mint kiderült, nem pont erre számítottak. Miért követte pereskedés a Kid Nationt, és miért beszédtéma a mai napig a majdnem húszéves show?","shortLead":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban...","id":"20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797.jpg","index":0,"item":"561d71ca-711f-4e4e-917c-c0b36e7a6db1","keywords":null,"link":"/360/20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","timestamp":"2025. február. 01. 17:51","title":"„Rosszat tett volna a műsornak, ha elájulunk” – negyven gyereket hagytak a tévések a semmi közepén a megvalósított Legyek Urában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című szerzeményével.","shortLead":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című...","id":"20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad.jpg","index":0,"item":"77ce162f-1713-48ba-8d47-2f2a74a8e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 06:35","title":"28 év után ismét Grammy-díjas a Beatles, Beyoncé pedig az első fekete nő, aki countrylemezzel vitte el a legjobb lemezért járó díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk van. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a gép akkor kapcsoljon ki, amikor nagyon nem kellene neki.","shortLead":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk...","id":"20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb.jpg","index":0,"item":"ea2144cd-8ad5-48d4-8dff-80e7b739b412","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","timestamp":"2025. február. 02. 08:03","title":"Gyorsan módosítsa ezt a Windows-beállítást, rengeteg idegességet előzhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]