Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán Viktor decemberi határozatának következtében azonban elveszni tűnik a remény, hogy valaha is beválthassák az állammal szembeni követeléseiket az 1939 és 1990 közötti önkényuralmi rendszerek kárvallottjai.","shortLead":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán...","id":"20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017.jpg","index":0,"item":"3806be8f-b178-4cb9-879e-551962f2d6c4","keywords":null,"link":"/360/20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","timestamp":"2025. január. 28. 10:02","title":"Búcsú a kárpótlási jegyektől: egy kormányhatározat miatt nem kap érte semmit, akinek még van belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró, az MTV egykori alelnöke 81 éves volt.","shortLead":"Az újságíró, az MTV egykori alelnöke 81 éves volt.","id":"20250127_Meghalt-Feledy-Peter-aki-a-legendas-pizsamas-interjut-keszitette-Antallal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"30d44ae5-6e1e-4dd2-9d91-98bcb40f6a49","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Meghalt-Feledy-Peter-aki-a-legendas-pizsamas-interjut-keszitette-Antallal","timestamp":"2025. január. 27. 10:39","title":"Meghalt Feledy Péter, aki a legendás pizsamás interjút készítette Antallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadó azt írta, ebben a viharos időszakban kevesebb indulatra és több türelemre van szükség, maga is sokat tanult az esetből. ","shortLead":"Az előadó azt írta, ebben a viharos időszakban kevesebb indulatra és több türelemre van szükség, maga is sokat tanult...","id":"20250126_majka-bindzsisztan-szelet-hodmezovasarhely-cukraszda-csurran-cseppen-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5fabad5-66a4-4dc6-bade-26119e2cfeb3.jpg","index":0,"item":"231ad64f-206e-4e07-9ca5-b45ecf336367","keywords":null,"link":"/elet/20250126_majka-bindzsisztan-szelet-hodmezovasarhely-cukraszda-csurran-cseppen-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 26. 18:32","title":"Elnézést kért Majka a Bindzsisztán szeletet áruló cukrászdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki szilárdan kitartott a nézetei mellett.","shortLead":"A pályatársai szerint rendkívül intelligens, különleges tehetségű ember volt a 81 évesen elhunyt egykori tévés, aki...","id":"20250128_feledy-peter-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"5846029e-9692-43a2-9533-d2169d37e630","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_feledy-peter-demencia","timestamp":"2025. január. 28. 08:28","title":"Demenciában szenvedett Feledy Péter, néhány hét alatt hatalmasodott el rajta a betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b010e25e-e773-45a2-b04f-3d63c3a2a5cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb világsztárokkal bővült a fesztivál előadóinak listája, és elhangzottak az első magyar nevek is. ","shortLead":"Újabb világsztárokkal bővült a fesztivál előadóinak listája, és elhangzottak az első magyar nevek is. ","id":"20250128_sziget-fesztival-asap-rocky-post-malone-shawn-mendes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b010e25e-e773-45a2-b04f-3d63c3a2a5cc.jpg","index":0,"item":"f5d6c5be-1a87-4ca0-a9e3-99fd1f1b3feb","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_sziget-fesztival-asap-rocky-post-malone-shawn-mendes","timestamp":"2025. január. 28. 10:00","title":"A$AP Rocky, Post Malone és Shawn Mendes is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt a teátrum igazgatója. Zalánt nemrég a Kolibri Színház élére nevezték ki a társulat akarata ellenére, a pályázatának és a kinevezésének felülvizsgálatáról most azt mondta a miniszter: „erről majd akkor beszélhetünk, ha a vizsgálat lezárult”. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt...","id":"20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"f8f41f11-a550-424b-b56c-39d0e25868ee","keywords":null,"link":"/kultura/20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","timestamp":"2025. január. 27. 10:14","title":"Hankó Balázs megerősítette: hatósági vizsgálat folyik a Pesti Magyar Színház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","shortLead":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek a nyugati megyékben.","id":"20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618944e4-e001-459d-9296-a55fc5097b4b.jpg","index":0,"item":"61e42785-77c6-46dc-a39e-568e75eb6226","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_idojaras-elorejelzes-melegrekord-viharos-szel","timestamp":"2025. január. 27. 07:42","title":"Melegrekord dőlhet meg ma, de van, ahol viharos széllel kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb mesterségesintelligencia-modellje. Csak regisztrálni kell hozzá","shortLead":"Maga az OpenAI vezérigazgatója tette közzé, hogy fizetés nélkül elérhető lesz a vállalat legújabb...","id":"20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d0276f-a43a-44d0-9fc9-70a303c3da4b.jpg","index":0,"item":"7f52db55-56f1-4526-8143-9b74bf864b52","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_openai-chatgpt-o3-mini-ingyenes-hasznalat","timestamp":"2025. január. 27. 08:03","title":"Megerősítették: ezt mindenki ingyen megkapja az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]