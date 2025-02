Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","shortLead":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","id":"20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d.jpg","index":0,"item":"35dee1f9-2f62-485a-8b49-021471871d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","timestamp":"2025. február. 03. 11:12","title":"A tanév közepén szűnt meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem germanisztika tanszéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem panamai állampolgárok fogadására is, illetve biztosította Rubiót arról is, hogy az ország nem újítja meg az Új selyemút kínai kezdeményezést annak lejártát követően.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztert a panamai államfő fogadta, aki felajánlotta, hogy országa kész az USA-ból kitoloncolt nem...","id":"20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/295da78a-42c4-4ad5-90c0-b118cc2f59d1.jpg","index":0,"item":"88a9f38f-0f37-454e-a859-5a667379a09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rubio-usa-panama-kina-migracio","timestamp":"2025. február. 03. 05:24","title":"Marco Rubio: elfogadhatatlan a kínai befolyás a Panama-csatornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az észak-budapestiek a legnagyobb ananászbűnözők.","shortLead":"Az észak-budapestiek a legnagyobb ananászbűnözők.","id":"20250203_hawai-olaszkolbasz-pizza-nepszeruseg-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c.jpg","index":0,"item":"43421edb-768a-47f3-be33-e77be8e45679","keywords":null,"link":"/elet/20250203_hawai-olaszkolbasz-pizza-nepszeruseg-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 03. 10:20","title":"Egy friss felmérés szerint itthon az olaszkolbászos után a hawaii a legnépszerűbb pizza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","shortLead":"A Göd-ÉRT Egyesület egy évvel ezelőtt indított pert a gödi akkugyár környezethasználati engedélye ügyében.","id":"20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c696667-dd89-468e-8a7b-759c33b8a7e9.jpg","index":0,"item":"336406a3-e6d3-448a-9ad3-9713e00df78e","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-kormanyhivatal-jogserto-modon-tart-vissza-iratokat-a-godi-akkugyarat-erinto-perben","timestamp":"2025. február. 03. 12:50","title":"Átlátszó: A kormányhivatal jogsértő módon tart vissza iratokat a gödi akkugyárat érintő perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10 százalékos vámot az amerikai nyersolajra.","shortLead":"Az ázsiai ország a meglévő vámtételeken felül 15 százalékos vámot vet ki az amerikai szénre és LNG-re, valamint 10...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"4941def5-cc43-4cc7-8964-3b9cbbaa74e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-kina-vamhaboru-buntetovam","timestamp":"2025. február. 04. 07:17","title":"Megjött Kína válaszcsapása Donald Trump büntetővámjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","shortLead":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","id":"20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d.jpg","index":0,"item":"dda5cea5-0902-4f61-9a3b-bb3272b76fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","timestamp":"2025. február. 04. 12:48","title":"Szakorvosként folytatja az Országos Onkológiai Intézet leváltott főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat mondani, amitől meggondolná magát.","shortLead":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat...","id":"20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"e36ca683-4acf-461a-97e7-e0e1d49d80de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 03. 08:48","title":"Trump: Rövid távon az amerikaiaknak is fájni fog a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]