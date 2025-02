Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Míg korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lett fideszesnek lenni. ","shortLead":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta...","id":"20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e.jpg","index":0,"item":"17f9353e-73a0-4c47-8b19-5752fd19149a","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","timestamp":"2025. február. 05. 06:30","title":"Egy éve állt le a gőzhenger: ma már többnyire Magyar Péter után fut a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges intelligencia, az OmniHuman.","shortLead":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges...","id":"20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590.jpg","index":0,"item":"6927d7c2-8605-4815-87b1-b6d9a2ec34eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","timestamp":"2025. február. 05. 17:03","title":"Elképesztő videókat készít az új kínai mesterséges intelligencia, mutatjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és a férfiak, ám egy bizonyos korosztályban felborul ez az egyensúly.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján úgy tűnik, a gyerekek és a 65 év felettiek esetében ugyanannyit beszélnek a nők és...","id":"20250204_nok-ferfiak-beszed-mennyisege-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd.jpg","index":0,"item":"4ff14bf2-03ac-4d07-8d8b-786ed6c8c781","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_nok-ferfiak-beszed-mennyisege-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 04. 20:03","title":"Új vizsgálat bizonyítja: a nők többet beszélnek, mint a férfiak – de nem mindig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c4f0d5-519a-427e-9273-36af4e7ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Örebróban több embert lelőttek egy felnőttképzési központban kedden, az áldozatok azonosítása még folyamatban van.","shortLead":"Örebróban több embert lelőttek egy felnőttképzési központban kedden, az áldozatok azonosítása még folyamatban van.","id":"20250204_Lovoldozes-Svedorszag-iskola-tiz-halott-Orebro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56c4f0d5-519a-427e-9273-36af4e7ff1f3.jpg","index":0,"item":"b0a08a27-3393-48c2-b8ff-b58ee95e3d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Lovoldozes-Svedorszag-iskola-tiz-halott-Orebro-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 18:30","title":"Tíz halottja is lehet a svédországi iskolai lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök legújabb rendeletével Iránt vette célba. ","shortLead":"Az amerikai elnök legújabb rendeletével Iránt vette célba. ","id":"20250204_Donald-Trump-atomfegyver-nuklearis-fegyver-rendelet-USA-Iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"e5409f1c-2116-4b29-ae9e-d2f99250e579","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Donald-Trump-atomfegyver-nuklearis-fegyver-rendelet-USA-Iran","timestamp":"2025. február. 04. 21:50","title":"Donald Trump: Irán nem juthat nukleáris fegyverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal a fenntarthatóságot is sokban képes segíteni.","shortLead":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal...","id":"20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640.jpg","index":0,"item":"b3725e67-0af2-46ef-8deb-9274828bd271","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","timestamp":"2025. február. 04. 12:15","title":"Szuperszámítógép végzi a várostervezést Barcelonában, de a mesterséges intelligenciának a városlakók is beszólhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump 10%-os vámot helyezett kilátásba, ami háromszoros növekedést vetít előre. Így Orbán gyorsan szembesülhet azzal, hogy kicsiny és nyílt gazdasága számára sokat nem számít a személyes kapcsolat, ha kereskedelmi háború robban ki az USA-val.","shortLead":"Trump 10%-os vámot helyezett kilátásba, ami háromszoros növekedést vetít előre. Így Orbán gyorsan szembesülhet azzal...","id":"20250205_trump-orban-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"5a027766-8bea-4f61-a871-cd4e87a90816","keywords":null,"link":"/360/20250205_trump-orban-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 05. 07:30","title":"Trump ide vagy oda, Orbán imádkozhat a gazdaságért, ha jönnek az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd72fdb0-cee8-4ac7-9253-031add7dd4ed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Dacia Bigster első körben három különböző hajtáslánccal érhető el hazánkban.","shortLead":"A Dacia Bigster első körben három különböző hajtáslánccal érhető el hazánkban.","id":"20250206_magyarorszagon-a-legnagyobb-es-legdragabb-dacia-a-vadonatuj-bigster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd72fdb0-cee8-4ac7-9253-031add7dd4ed.jpg","index":0,"item":"76b033d2-137e-4cda-b02b-eda9e594d8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_magyarorszagon-a-legnagyobb-es-legdragabb-dacia-a-vadonatuj-bigster","timestamp":"2025. február. 06. 07:21","title":"Magyarországon a legnagyobb és legdrágább Dacia, a vadonatúj Bigster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]