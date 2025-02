Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kétezer amerikai katona állomásozik jelenleg Szíriában, a szakértők szerint, ha elhagyják az országot, akkor a kurdok magukra maradnak az ISIS-börtönökkel.","shortLead":"Kétezer amerikai katona állomásozik jelenleg Szíriában, a szakértők szerint, ha elhagyják az országot, akkor a kurdok...","id":"20250205_pentagon-sziria-terroristak-amerikai-csapatok-kivonas-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891.jpg","index":0,"item":"956f19fa-6620-4136-8a2c-9d221e174d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_pentagon-sziria-terroristak-amerikai-csapatok-kivonas-tervek","timestamp":"2025. február. 05. 14:31","title":"A terroristák ellen harcoló amerikai csapatok kivonását tervezi a Pentagon Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket foltozott be a Google.","shortLead":"Jobb mihamarabb telepíteni az androidos mobilokra most megjelenő frissítést, mert elég komoly biztonsági réseket...","id":"20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99b3543c-5356-40d0-9a4c-4dcfc948a23a.jpg","index":0,"item":"70cd7a23-7f63-49ca-bdea-821085bb2cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_google-android-februari-hibajavitas-sulyos-serulekenysegek-zero-day","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Vészfrissítés jött az Androidhoz, egy súlyos hibát már a támadók is kihasználtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd72fdb0-cee8-4ac7-9253-031add7dd4ed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Dacia Bigster első körben három különböző hajtáslánccal érhető el hazánkban.","shortLead":"A Dacia Bigster első körben három különböző hajtáslánccal érhető el hazánkban.","id":"20250206_magyarorszagon-a-legnagyobb-es-legdragabb-dacia-a-vadonatuj-bigster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd72fdb0-cee8-4ac7-9253-031add7dd4ed.jpg","index":0,"item":"76b033d2-137e-4cda-b02b-eda9e594d8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_magyarorszagon-a-legnagyobb-es-legdragabb-dacia-a-vadonatuj-bigster","timestamp":"2025. február. 06. 07:21","title":"Magyarországon a legnagyobb és legdrágább Dacia, a vadonatúj Bigster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat eszközein. A meglévő telepítéseket is törölni kell.","shortLead":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat...","id":"20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"2ee12929-0518-432b-ab9e-0a6b183b03d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","timestamp":"2025. február. 05. 11:03","title":"„Elfogadhatatlan kockázatot” jelent, újabb országban tilos kormányzati gépeken használni a DeepSeeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kanye West egy 20 millió szerződést bukott azok után, hogy vetkőzésre szólította fel a feleségét a kamerák előtt. Sokan azon háborodtak fel, hogy az egész akció egy jótékonysági plakát előtt zajlott.","shortLead":"Kanye West egy 20 millió szerződést bukott azok után, hogy vetkőzésre szólította fel a feleségét a kamerák előtt. Sokan...","id":"20250204_kanye-west-bianca-censori-grammy-pucerkodas-felhaborodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"1a026058-59d6-4415-a173-1e7cf2323d37","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_kanye-west-bianca-censori-grammy-pucerkodas-felhaborodas","timestamp":"2025. február. 04. 11:28","title":"Sokba került Bianca Censori pucérprojektje a Grammy vörös szőnyegén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"J.D. Vance a jövő héten érkezik Európába, konfliktusokkal a háta mögött.","shortLead":"J.D. Vance a jövő héten érkezik Európába, konfliktusokkal a háta mögött.","id":"20250205_egyesult-allamok-jd-vance-amerikai-alelnok-mesterseges-intelligencia-biztonsag-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"978dc137-2c36-4b3a-a437-48b9f8781ad1","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_egyesult-allamok-jd-vance-amerikai-alelnok-mesterseges-intelligencia-biztonsag-konferencia","timestamp":"2025. február. 05. 17:13","title":"A párizsi MI-csúcsra és a müncheni biztonsági konferenciára is elutazik Trump alelnöke első tengerentúli útja során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","shortLead":"A sodródó mólót és a hajót a Dunáról kellett befogni, az ügyészség a kapitány eltiltását kéri a bíróságtól.","id":"20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5e4f44b-8a80-4343-9252-afaddea08e3d.jpg","index":0,"item":"5b4cd10d-a6bb-47c7-b74b-f20955878141","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_birosag-kapitany-szallodahajo-duna-rendorsegi-molo","timestamp":"2025. február. 04. 11:36","title":"Bíróság elé állítják azt a kapitányt, aki szállodahajóval nekiment egy rendőrségi mólónak és egy hajónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz így a mindennapi betevőnkkel? Mit lehet tenni a talajegészségért? Hogyan futott fel a regeneratív talajművelés, mi az a no till, és tényleg ez ment meg minket? Ki más is tudná tisztázni a kérdéseket, mint a talaj-mikroorganizmusok magyar hangja, Víg Vitália talajökológus.","shortLead":"Mélyre ás a zCast már az év elején: az élelmet adó talajról szól az idei első adás. Mitől romlanak a talajok? Mi lesz...","id":"20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/960c5c3a-899c-4542-9347-ea92f27047c4.jpg","index":0,"item":"f55fb5a3-6a5d-4e56-ac9e-fe0714ead616","keywords":null,"link":"/zhvg/20250205_talajegeszseg-talajpusztulas-talajerozio-regenerativ-mezogazdasag-talajokologia-till-vagy-no-till-szantas-zcast-vig-vitalia-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 15:30","title":"zCast: Kiszipolyozzuk a talajt, pedig mindennapi betevőnk múlik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]