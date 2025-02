Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk? Talán csak elfogadni azt, hogy ennek ellenére megérdemeljük a szeretetet. Erről is szól a Szerethető című norvég film.","shortLead":"Mi lehet nehezebb annál, mint rájönni, hogy egy kapcsolat megromlásában nemcsak a másik fél, de mi is hibásak lehetünk...","id":"20250208_Szeretheto-filmkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fa667f9-8915-4c3e-bb79-12698047d43e.jpg","index":0,"item":"d142f798-c81d-4a37-9ee6-e99fef8199bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Szeretheto-filmkritika","timestamp":"2025. február. 08. 09:00","title":"Ki magához nem jó, mást sem szerethet – kritika a Szerethető című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap alá vette az állami százmilliárdokból feltöltött kockázatitőke-alapokat.","shortLead":"Habár észszerű lépés, nem küszöböli ki a kormányközeli üzleti körök további gazdagítását, hogy Nagy Márton egy kalap...","id":"20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"89cf6c6f-3610-4809-909e-0170c6bf26eb","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-nemzeti-tokeholding-focus-ventures-mfb-magantokealap-nagy-marton","timestamp":"2025. február. 08. 08:15","title":"Az állami pénzekkel felpumpált tőkealapok összevonásával is a nemzeti oligarchák jártak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e596f-f9f5-4bf2-accc-35c4a61a9a34","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Már korábban felmerült, hogy Milák Kristóf párizsi esete miatt módosíthatják a sporttörvényt, most az Index arról ír, hogy akár a sportolók a saját olimpiai életjáradékukat is elveszíthetik, ha nem jelölik meg, ki segítette a felkészülésüket.","shortLead":"Már korábban felmerült, hogy Milák Kristóf párizsi esete miatt módosíthatják a sporttörvényt, most az Index arról ír...","id":"20250209_olimpiai-eletjaradek-edzo-milak-kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765e596f-f9f5-4bf2-accc-35c4a61a9a34.jpg","index":0,"item":"ed6d910f-48d5-44f8-b6c9-b1de8beaa2d6","keywords":null,"link":"/elet/20250209_olimpiai-eletjaradek-edzo-milak-kristof","timestamp":"2025. február. 09. 15:56","title":"Index: Jön a Lex Milák, a sportoló is bukhatja az olimpiai életjáradékot, ha nem nevez meg edzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az? Váradi József vezérigazgató szerint a Wizz Air – akár Ferihegyen, akár Londonban, akár Abu-Dzabiban.","shortLead":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az...","id":"20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a.jpg","index":0,"item":"1ca33dc3-42d7-4ca8-8a2a-bbeaf7ccda1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 17:00","title":"Váradi József, a Wizz Air vezére: Nem ülhetünk vissza a lovakra repülés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"0ea864a8-f256-4971-a797-ef0d9b65daa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","timestamp":"2025. február. 09. 12:00","title":"Ez történt: A befektetést hetek alatt tízszerező titkos módszerről kering egy átverés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f229d2a-ef9d-46f8-8f11-a1146e4dc230","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nem utópia már az emberi jelenlét nélkül, szinte teljesen sötét gyárakban termelő robot: több vállalat is kiiktatta a folyamatból a humán munkaerőt – mondja Daniel Küpper MI-szakértő.","shortLead":"Nem utópia már az emberi jelenlét nélkül, szinte teljesen sötét gyárakban termelő robot: több vállalat is kiiktatta...","id":"20250208_hvg-daniel-kupper-mesterseges-intelligencia-ipar-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f229d2a-ef9d-46f8-8f11-a1146e4dc230.jpg","index":0,"item":"0f6a7d2b-241f-4908-9b19-e8643705bdf3","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-daniel-kupper-mesterseges-intelligencia-ipar-interju","timestamp":"2025. február. 08. 11:00","title":"Az alacsonyabb bérek menthetik meg a munkaerőt a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző, Fábián Péter rendező és Parti Nagy Lajos író fabularevüt állított színpadra.","shortLead":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző...","id":"20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb.jpg","index":0,"item":"4e17f517-fc2d-415b-9c78-2dd839a04d75","keywords":null,"link":"/360/20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","timestamp":"2025. február. 09. 16:00","title":"Meddig provokálhatja a méltóságos sast egy punk ganajtúró bogár? Az Örkény Ezópus-adaptációjában ott a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab12fb8-24a2-409e-89e0-86353dcbf1e0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az elefánt előbb leröpítette a robogójáról a férfit, majd amikor az gyalog próbált menekülni, ismét nekirontott. ","shortLead":"Az elefánt előbb leröpítette a robogójáról a férfit, majd amikor az gyalog próbált menekülni, ismét nekirontott. ","id":"20250209_india-elefant-nemet-turista-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab12fb8-24a2-409e-89e0-86353dcbf1e0.jpg","index":0,"item":"fc0d818b-03aa-4192-9785-1c7fbe53b742","keywords":null,"link":"/elet/20250209_india-elefant-nemet-turista-video","timestamp":"2025. február. 09. 09:31","title":"Videó: Figyelmen kívül hagyta az útlezárást, elefánt végzett a motorozó német turistával Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]