[{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5e60fd-15c9-4b48-a5a6-19c898b7ab50","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A két hotelben összesen 160-an lehetnek.","shortLead":"A két hotelben összesen 160-an lehetnek.","id":"20250210_japan-lavina-havazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c5e60fd-15c9-4b48-a5a6-19c898b7ab50.jpg","index":0,"item":"652575be-0085-4614-a30a-3461185737cb","keywords":null,"link":"/elet/20250210_japan-lavina-havazas","timestamp":"2025. február. 10. 11:44","title":"Lavina zárt el a külvilágtól két szállodát Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd47197-4570-4fae-9b1a-56dcc92d97f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak levált egy cementált sarok, állapítja meg aprólékos elemzésében a korábban a paksi bővítésért felelős államtitkári posztot is betöltő nukleáris szakember a január végén Paks II. építkezésén történt omlásról. Elismeri ugyanakkor, hogy az eset komoly figyelmet érdemel, annál is inkább, mivel a képek tanúsága szerint a kérdéses sarok pont a korábban földsánccal megtámasztott rézsűfal alatt vált le.","shortLead":"Csak levált egy cementált sarok, állapítja meg aprólékos elemzésében a korábban a paksi bővítésért felelős államtitkári...","id":"20250210_paksi-godoromlas-nem-godoromlas-levalt-sarok-paks-ii-aszodi-attila-nuklearis-energia-paksi-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccd47197-4570-4fae-9b1a-56dcc92d97f7.jpg","index":0,"item":"93e11237-c376-49c6-8423-501b7ab56c8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_paksi-godoromlas-nem-godoromlas-levalt-sarok-paks-ii-aszodi-attila-nuklearis-energia-paksi-atomeromu","timestamp":"2025. február. 10. 10:23","title":"Mérnökszemmel vezeti le Aszódi Attila, hogy miért nem gödöromlás történt Paks II. építkezésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya küzdelme a szociális támogatás hivatali ügyintézésénék kafkai útvesztőiben.","shortLead":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya...","id":"20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7.jpg","index":0,"item":"7454029c-8aeb-4f62-a83c-020b48e2bd36","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","timestamp":"2025. február. 10. 16:00","title":"Az angolok dühe magyar terepen is odavág: Én, Daniel Blake a Radnótiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","id":"20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"6480ee03-ebda-40fb-97e2-23935206643e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","timestamp":"2025. február. 10. 07:29","title":"Publicus: A magyarok fele szerint igazak a Rogán Antalt ért amerikai korrupciós vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata, hogy egy átcsoportosítás keretében megszüntetik a gyerekek ellátását a kerület hat óvodájában. Közel 400 gyereknek kellene szeptembertől intézményt váltania, ami ellen a szülők egy csoportja tiltakozik. Borbély Lénárd polgármesternél több fórumon is próbálták már célt érni, petíciót is fogalmaztak.","shortLead":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata...","id":"20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0.jpg","index":0,"item":"2bc86a67-bc43-4514-8362-ffff152b216a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","timestamp":"2025. február. 10. 15:30","title":"„Az elmúlt hónapokra úgy tekintek vissza, mint egy gyászidőszakra” – mozgássérült gyerekeket fogadó és etalon óvodát is bezárhat az önkormányzat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","shortLead":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","id":"20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5.jpg","index":0,"item":"2a394603-53fe-4418-b7df-86f34bdbecbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","timestamp":"2025. február. 10. 08:14","title":"Új magángépet vett magának Max Verstappen, több mint 20 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]