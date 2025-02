Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"17039405-054d-482c-b371-b2aaa67134d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden még mentek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Oroszország csak nagylelkűségből engedte-e szabadon a marihuána birtoklásáért börtönbe zárt amerikai tanárt, de szerdára kiderült, hogy fogolycseréről van szó. ","shortLead":"Kedden még mentek a találgatások azzal kapcsolatban, hogy Oroszország csak nagylelkűségből engedte-e szabadon...","id":"20250212_Fogolycsere-USA-Trump-Oroszorszag-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17039405-054d-482c-b371-b2aaa67134d6.jpg","index":0,"item":"2442ddf9-e2e8-47db-a8cb-fb160b2c39b6","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Fogolycsere-USA-Trump-Oroszorszag-Putyin","timestamp":"2025. február. 12. 19:40","title":"Kiderült, kiért cserébe engedték haza az Oroszországban fogvatartott amerikai tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","shortLead":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","id":"20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858.jpg","index":0,"item":"654e7a44-9b26-479f-896d-f2c7bf97e8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Felborult egy futárfurgon az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","shortLead":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","id":"20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f.jpg","index":0,"item":"4bea68d2-a469-45d5-8358-c34921456daa","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","timestamp":"2025. február. 12. 21:25","title":"Gondozóközpontba került a Parkinson-kóros Lars von Trier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Földes Márton","category":"itthon","description":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok emberi aspektusairól beszélt Kaiser Ferenc és Földes András a CEU Határtalan Tudás című előadásában szerdán este.","shortLead":"A hadügy forradalmáról, a modern háborúk legfontosabb tapasztalatairól, paradigmaváltásáról és a fegyveres konfliktusok...","id":"20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"3186f61b-c5ac-4845-8c75-4635399665c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_haboru-haditechnika-Kaiser-Ferenc-Foldes-Andras-CEU-Hatartalan-Tudas","timestamp":"2025. február. 13. 06:00","title":"\"Ugyanolyan pokol a háború, csak a XX. századi borzalmakra még ráöntöttük a XXI. századi csúcstechnológiát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan, hirtelen halálesetekkel is összefüggésbe hozzák.","shortLead":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan...","id":"20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"a24698c4-2615-409b-b5e8-34e1ab5346bf","keywords":null,"link":"/elet/20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 12. 05:31","title":"Halálos lehet a túlzott energiaital-fogyasztás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje ünnepi nap lehet szerinte: várhatóan ekkortól kerül ki az államháztartás alól az egyetem, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók onnantól többé nem közalkalmazottak.","shortLead":"A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a héten megindítja a BME-t fenntartó zrt. bejegyzését. Március elseje...","id":"20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7395e61-fd5b-42e2-a4a0-96a3c502f4db.jpg","index":0,"item":"893b7ff4-ff87-4fa9-9df9-abb89792a229","keywords":null,"link":"/elet/20250212_mol-bme-allami-fenntartas-valtas-muegyetem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:09","title":"Mol-egyetem lehet a Műegyetem: pár hét múlva kikerül a BME az állami fenntartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemteljesítő hitelekre és a villamos energia belső piacára vonatkozó uniós szabályok miatt is lépéseket tesz az Európai Bizottság.","shortLead":"A nemteljesítő hitelekre és a villamos energia belső piacára vonatkozó uniós szabályok miatt is lépéseket tesz...","id":"20250212_europai-bizottsag-kotelezettsegszegesi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"cf11bf2c-e193-43b8-9c4e-66dad00adc62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_europai-bizottsag-kotelezettsegszegesi-eljaras","timestamp":"2025. február. 12. 15:09","title":"Újabb kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","shortLead":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","id":"20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"2492c1b6-cc8d-4ca1-a183-47ef3c4d602f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","timestamp":"2025. február. 11. 15:13","title":"Meghan Markle nem bírt magával, és odébb tolt egy kerekesszékes sportolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]