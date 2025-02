Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66d53088-f932-4f16-961a-ebbaaaa99257","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Barnabás a visszavágón nem játszhat a Victoria Plzen ellen, mert sárga lapot kapott. ","shortLead":"Varga Barnabás a visszavágón nem játszhat a Victoria Plzen ellen, mert sárga lapot kapott. ","id":"20250213_ferencvaros-victoria-plzen-europa-liga-gyozelem-varga-barnabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d53088-f932-4f16-961a-ebbaaaa99257.jpg","index":0,"item":"e1d73d84-fb18-4261-921d-470055d227ea","keywords":null,"link":"/sport/20250213_ferencvaros-victoria-plzen-europa-liga-gyozelem-varga-barnabas","timestamp":"2025. február. 13. 20:48","title":"Kapuscsere után is győzni tudott a Fradi az El-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","shortLead":"Nagyot ugrott a Wizz Air árfolyama, ahogy közelebb kerültünk az orosz–ukrán háború lezárásához.","id":"20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"c6d9a09e-b2df-4848-9d36-90e69cfde44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_Wizz-Air-reszvenyek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 11:53","title":"A Wizz Air részvényei is felfelé indultak, miután kiderült, hogy Trump is úgy képzeli el az ukrajnai békét, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","shortLead":"A 21 éves nőt hónapokon át zaklatta a támadója, a férfit emberölés kísérlet bűntettével gyanúsították meg.","id":"20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13e03a6-0a58-4beb-bca6-77fe8b816a42.jpg","index":0,"item":"9979821a-d86a-463c-9cab-8368f012ff29","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_keseles-fiatal-no-budapest-bejelentes-rendorseg-zaklatas","timestamp":"2025. február. 14. 09:15","title":"Hiába kérte korábban a rendőrség segítségét a nő, akit zaklatója megkéselt egy budapesti dohányboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bb2171-cbb6-46a6-9079-7e0e80eca1cd","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Az elmúlt hónapokban összes európai munkavállalójától megszabadult az ikonikus dobozok gyártója, mostanra az is kiderült, hogy nem véletlenül. A csődből kilábalni próbáló Tupperware hátrahagyja Európát, az új vezetés néhány kulcspiacra összpontosítva állítaná talpra az egykor az amerikai konyhákat és munkaerőpiacot egyaránt forradalmasító céget.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban összes európai munkavállalójától megszabadult az ikonikus dobozok gyártója, mostanra az is...","id":"20250213_tupparware-magyarorszag-europa-kivonulas-csod-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bb2171-cbb6-46a6-9079-7e0e80eca1cd.jpg","index":0,"item":"cede945a-3f59-4057-96bf-a2994568b631","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_tupparware-magyarorszag-europa-kivonulas-csod-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 07:00","title":"Köszönés nélkül távozik Magyarországról a Tupperware, de nem kizárt, hogy még viszontlátjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","shortLead":"Legfeljebb 3,7 százalékkal drágulhatnak a költségek.","id":"20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"caf6b625-684e-4fae-ae56-61911d22d1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_bankok-szolgaltatasi-dijak-emeles-inflacio","timestamp":"2025. február. 14. 17:46","title":"Már négyen: most épp az infláció miatt emelik meg a számladíjakat a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","shortLead":"Nem tudni, hogy mi okozta a gyermek halálát.","id":"20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6410d376-eb85-4ead-a94b-3ad5294e0566.jpg","index":0,"item":"4283c82c-70bc-446a-9388-e3198de938e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_meghalt-csecsemo-szigetvar-posta","timestamp":"2025. február. 14. 10:19","title":"Meghalt egy csecsemő a szigetvári postán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1af6116-c289-43ea-bccc-64ce72a5556e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az önvezető autókban a légzsákokat is máshogy kell elhelyezni. ","shortLead":"Az önvezető autókban a légzsákokat is máshogy kell elhelyezni. ","id":"20250214_Johet-a-saroklegzsak-az-autokba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1af6116-c289-43ea-bccc-64ce72a5556e.jpg","index":0,"item":"ffdfc5b1-ddfa-460c-a05f-951a1575090c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Johet-a-saroklegzsak-az-autokba","timestamp":"2025. február. 14. 07:38","title":"Jöhet a saroklégzsák az autókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4990574-f73b-4937-8963-7973c765128e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar állam majdnem az utolsó fillérig minden áfát be tudott szedni 2022-ben. És ez nem kevés, mivel a kedvezményeket figyelembe vevő effektív áfakulcs 21,6 százalék volt, az uniós rangsorban a második legmagasabb, sokkal nagyobb, mint az uniós átlag. ","shortLead":"A magyar állam majdnem az utolsó fillérig minden áfát be tudott szedni 2022-ben. És ez nem kevés, mivel...","id":"20250214_Az-Orban-kormanyok-sikersztorija-az-emberek-szetadoztatasa-tovabb-csokkent-az-afares","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4990574-f73b-4937-8963-7973c765128e.jpg","index":0,"item":"51cdafae-0548-4788-8151-cabd3f60807b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250214_Az-Orban-kormanyok-sikersztorija-az-emberek-szetadoztatasa-tovabb-csokkent-az-afares","timestamp":"2025. február. 14. 11:16","title":"Az Orbán-kormányok sikersztorija az emberek szétadóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]