Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a kínai gyártó első szilárdtest-akkumulátorára.","id":"20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf5b52-1c55-4ae5-9653-e71ac8660853.jpg","index":0,"item":"844461d8-eed5-4fb2-a152-c97cd23d752e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_jon-a-byd-igeretes-uj-szuper-szilardtest-akkumulatora","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Jön a BYD ígéretes új szuperakkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt termékek eljussanak hozzánk. Pedig mára emberek, robotok és mesterséges intelligencia felügyelte automata rendszerek gondoskodnak a minél zökkenőmentesebb ügyfélélményért. De vajon hol van az ember szerepe ezekben a rendszerekben? Milyen folyamatok, trendek jellemzik az intralogisztika világát? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk az SSI SCHÄFER két szakemberével.","shortLead":"Sokan nem is gondoljuk végig, milyen mértékű tervezettség szükséges ahhoz, hogy az otthonunk kényelméből megrendelt...","id":"20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516de2b-c8cf-4efd-804d-60f252678884.jpg","index":0,"item":"96ac06ef-c7ee-4e0b-9124-3c2d94f511c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250122_ssi_raktarozas_robotok_logisztika","timestamp":"2025. február. 17. 11:35","title":"Íme a következménye a sok házhoz rendelésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei orvostechnikai minősítésű okosórája, az akár egészségpénztári számlára is megvásárolható Watch D2.","shortLead":"Nemcsak EKG-t készít, pulzust mér és alvást figyel, hanem többek közt hagyományos vérnyomásmérésre is képes a Huawei...","id":"20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8508541-17eb-463d-91db-b4262c9bdb2d.jpg","index":0,"item":"8fe5dc80-6c2d-4e99-8894-524b27080133","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_vernyomasmeros-ora-huawei-watch-d2-okosora-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 17:00","title":"Pumpál, elszorít, életet menthet: teszten a rendes vérnyomásmérős Huawei Watch D2 okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","shortLead":"A két elkövető közül az idősebb már 14 éves, így büntethető, őt rongálással gyanúsították meg.","id":"20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a5e263-59a8-4bee-9ce4-f1f9e06d3570.jpg","index":0,"item":"b356d415-b93e-46a8-b183-5571f25f637b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_ajka-rendorseg-templom-rongalas","timestamp":"2025. február. 17. 10:46","title":"Sikeres bűnüldözés: lecsapott a rendőrség a templom falára szívecskét rajzoló tinikre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","shortLead":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","id":"20250218_lapszemle-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"c3290164-657b-4b9d-905f-93492caea4be","keywords":null,"link":"/360/20250218_lapszemle-die-zeit","timestamp":"2025. február. 18. 07:30","title":"Német biztonságpolitikai szakértők: Baljós idők járnak Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","shortLead":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","id":"20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225.jpg","index":0,"item":"23af8907-2ddb-40d5-9116-a468c50c9d0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","timestamp":"2025. február. 16. 18:16","title":"Budapesten, az orosz nagykövetség előtt emlékeztek meg Navalnij halálának első évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"Pravind Kumar Jugnauth tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0cd9b8-e28d-4dcd-8e55-caeb2fa4c3c4.jpg","index":0,"item":"8480d371-fb0c-44b2-b938-b870e37e3dc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Orizetbe-vettek-Mauritius-volt-kormanyfojet-akit-penzmosassal-vadolnak","timestamp":"2025. február. 17. 06:47","title":"Őrizetbe vették Mauritius volt kormányfőjét, akit pénzmosással vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Telitalálatos nem volt, de az ötösből már összejön egy menő okostelefon.","shortLead":"Telitalálatos nem volt, de az ötösből már összejön egy menő okostelefon.","id":"20250216_Ezeket-a-szamokat-huztak-ki-a-hatos-lotton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"13d55b03-4716-47d4-9a87-837632f27cc2","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Ezeket-a-szamokat-huztak-ki-a-hatos-lotton","timestamp":"2025. február. 16. 16:47","title":"Ezeket a számokat húzták ki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]