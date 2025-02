Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a385ffb-d75f-4a27-965f-05bb63770bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A papíralapú BKK-bérletekhez azért nem járna ingyen bubizás, mert Vitézy Dávid szerint ösztönözni kell a digitalizációt.","shortLead":"A papíralapú BKK-bérletekhez azért nem járna ingyen bubizás, mert Vitézy Dávid szerint ösztönözni kell a digitalizációt.","id":"20250217_Vitezy-David-10-alkalmas-bubiberletet-is-adna-a-digitalisan-vasarolt-haviberlet-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a385ffb-d75f-4a27-965f-05bb63770bca.jpg","index":0,"item":"2bf803a5-b243-4219-95d7-606c30a87f83","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Vitezy-David-10-alkalmas-bubiberletet-is-adna-a-digitalisan-vasarolt-haviberlet-melle","timestamp":"2025. február. 17. 11:47","title":"Vitézy Dávid 10 alkalmas Bubi-bérletet is adna a digitálisan vásárolt havibérlet mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3728e047-81a1-4285-94da-bb8c916a0195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné a közösségi médiában kéri a lakosságot, ne önbíráskodjanak, bízzanak a hivatalos szervekben.","shortLead":"Bálint Istvánné a közösségi médiában kéri a lakosságot, ne önbíráskodjanak, bízzanak a hivatalos szervekben.","id":"20250218_Bicske-kozbiztonsag-onbiraskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3728e047-81a1-4285-94da-bb8c916a0195.jpg","index":0,"item":"54e2cc25-dc03-43d3-aad8-e455c941e9ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Bicske-kozbiztonsag-onbiraskodas","timestamp":"2025. február. 18. 07:58","title":"Aggódik Bicske közbiztonságáért a polgármester, de nem mondja el, mi jelenti a veszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólaltak a nő családtagjai, akik végignézték a támadást, ami Turks- és Caicos szigetén történt.","shortLead":"Megszólaltak a nő családtagjai, akik végignézték a támadást, ami Turks- és Caicos szigetén történt.","id":"20250218_Nem-fotozkodott-hanem-vedekezni-probalt-az-55-eves-no-akinek-mindket-kezet-leharapta-egy-capa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/610594fe-5b3a-4af5-b9fd-eac89c62fdab.jpg","index":0,"item":"45bdaeb8-68dc-49d7-8227-0064cb1cdbcd","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Nem-fotozkodott-hanem-vedekezni-probalt-az-55-eves-no-akinek-mindket-kezet-leharapta-egy-capa","timestamp":"2025. február. 18. 12:47","title":"Mégsem fotózkodott, mindössze védekezni próbált az 55 éves nő, akinek mindkét kezét leharapta egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói Pearson repülőtér kifutópályáján.","shortLead":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói...","id":"20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"319288f4-0c9c-4837-b796-61a02b8c18a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","timestamp":"2025. február. 17. 21:56","title":"A tetején landolt egy Delta-gép a torontói Pearson repülőtéren – videón az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570918eb-a89f-4422-8309-5ad7e349839e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre több weboldal üzemeltetője gondolja úgy, hogy bizonyos tartalmak megérik a pénzüket. Hamarosan a népszerű online közösségi platform, a Reddit fórumrendszer is rálép a fizetőfalas útra.","shortLead":"Egyre több weboldal üzemeltetője gondolja úgy, hogy bizonyos tartalmak megérik a pénzüket. Hamarosan a népszerű online...","id":"20250217_reddit-fizetofal-felallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/570918eb-a89f-4422-8309-5ad7e349839e.jpg","index":0,"item":"99ab6989-6da2-41d3-b6b8-f7a1ffcfa702","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_reddit-fizetofal-felallitasa","timestamp":"2025. február. 17. 13:03","title":"Fizetős lesz a Reddit egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és ezeket már nem támogatja a Windows 11 legújabb kiadása. A dolog azonban egy félreértésen alapul. ","shortLead":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és...","id":"20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"978322d7-96d9-4270-b05c-7e08ca7db6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","timestamp":"2025. február. 18. 13:03","title":"Szárnyra kapott a hír, hogy durván szigorítanak a Windowson – mi az igazság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t. Utcazenész korszakáról, a vele egyszerre kezdő Madonnáról és Trump valóságshow-járól is beszélgettünk, amiben az énekesnő szerepelt.","shortLead":"Budapestet is útba ejti búcsúturnéján Cyndi Lauper, hogy elénekelje nekünk is a Girls Just Want to Have Fun-t...","id":"20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6936a272-51f9-4ffa-9240-2c4c4750a18c.jpg","index":0,"item":"ecf72a41-1b59-40a5-b27d-61def6e3fd64","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Cyndi-Lauper-a-HVG-nek-Szavazni-kell-minden-kis-valasztason-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 20:00","title":"Cyndi Lauper a HVG-nek: „Szavazni kell minden kis választáson!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése segíthet megtalálni az univerzum gyorsuló tágulásának titkát is. ","shortLead":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése...","id":"20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9.jpg","index":0,"item":"90269774-50b9-4a71-91ff-168e6abd5834","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","timestamp":"2025. február. 17. 20:03","title":"Találtak valamit a Föld közelében, és akkora, mint 130 000-szer a Tejútrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]