[{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A külpolitikai szakértő szerint Európa és az USA között nő a szakadék, aminek Moszkvában örülnek a legjobban.","shortLead":"A külpolitikai szakértő szerint Európa és az USA között nő a szakadék, aminek Moszkvában örülnek a legjobban.","id":"20250219_feledy-botond-trump-gyarmatkent-ukrajna-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"90da0f0a-8dc8-45e7-b9d8-a7a0abb5672a","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_feledy-botond-trump-gyarmatkent-ukrajna-putyin","timestamp":"2025. február. 19. 14:32","title":"Feledy Botond: Trump éppúgy gyarmatként kezeli Ukrajnát, mint Putyin és ettől itt keleten illene megijedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását a területről.","shortLead":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását...","id":"20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa.jpg","index":0,"item":"93646029-4336-4bfb-b884-f3d774231732","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","timestamp":"2025. február. 18. 10:55","title":"„Nem túl népszerű ötlet” – mondta Trump egyik régi szövetségese elnöke gázai terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A pár a lakásukban italozott, majd vitatkozni kezdtek, ezután támadta meg a nő a férfit, aki belehalt a sérülésekbe.","id":"20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"3f0da43a-61c1-4d3f-aa6d-10a9bf2e040a","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Leszurta-elettarsat-egy-no-Szegeden","timestamp":"2025. február. 18. 11:28","title":"Leszúrta élettársát egy nő Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az európai biztonsági kérdéseket is áttekintené a Putyin-féle orosz vezetés. ","shortLead":"Az európai biztonsági kérdéseket is áttekintené a Putyin-féle orosz vezetés. ","id":"20250218_dmitrij-peszkov-beke-ukrajna-eu-nato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e.jpg","index":0,"item":"840d1131-b957-4601-889f-442001dbf626","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_dmitrij-peszkov-beke-ukrajna-eu-nato-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 13:02","title":"Kreml: Ukrajna EU-tagsága oké, a NATO nagyon nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek. Ráadásul mindkét alkalommal a rossz irányba – aggodalomra azonban semmi ok.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára változott a valószínűsége annak, hogy néhány éven belül aszteroida ütközik a Földnek...","id":"20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"a1b5d442-aafc-4fac-baa1-9a0cd5f10b84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-aszteroida-2024-yr4-fold-becsapodas-eselye","timestamp":"2025. február. 19. 09:03","title":"NASA: Ismét nőtt az esélye annak, hogy 2032-ben aszteroida csapódik a Földnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat a román hatóságok.","shortLead":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat...","id":"20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"f8781fee-2fe0-47ef-acd5-0f66f008a777","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","timestamp":"2025. február. 17. 19:49","title":"FT: Trumpék nyomást gyakorolnak Romániára, hogy a Tate fivérek távozhassanak az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","shortLead":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","id":"20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"7cf83756-e450-430d-87af-28af6d7ab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 15:56","title":"A Wizz Air nevével terjed egy veszélyes csalás – ha ilyen levelet kapott, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]