[{"available":true,"c_guid":"6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egymás után jelentkeznek az uniós állam- és kormányfők arra a francia elnök felhívására, amelyben egy videokonferenciára invitálja Macron a vezetőket. A téma természetesen az EU válaszlépései az Egyesült Államok és Oroszország közötti, az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos tárgyalásai.","shortLead":"Egymás után jelentkeznek az uniós állam- és kormányfők arra a francia elnök felhívására, amelyben...","id":"20250219_orosz-ukran-haboru_macron_eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc.jpg","index":0,"item":"6289008f-606b-455f-9575-b91b4b70b3e6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250219_orosz-ukran-haboru_macron_eu-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 13:37","title":"Rendkívüli mini-csúcsot tart az EU szerdán, vélhetően Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","shortLead":"Aki nem tudja elolvasni az egyszavas választ, annak felolvasás is van.","id":"20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afe516b5-2b3e-482b-820d-b7d6902d51e0.jpg","index":0,"item":"086433fd-34b7-4ca1-a949-4948036ad0e5","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_kyiv-independent-ki-kezdte-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 12:58","title":"Trumpra abszolút ráférne az az egymondatos gyorstalpaló, amit egy ukrán lap készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","shortLead":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","id":"20250218_lapszemle-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"c3290164-657b-4b9d-905f-93492caea4be","keywords":null,"link":"/360/20250218_lapszemle-die-zeit","timestamp":"2025. február. 18. 07:30","title":"Német biztonságpolitikai szakértők: Baljós idők járnak Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a29f7f-61d1-459a-8f00-a603e46b74da","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Napokon belül használhatatlanná válik a Humane eszköze, az Ai Pin – a 270 ezer forintos árát szinte mindenki bukja, a céget pedig megveszi a HP. De nem azért, hogy újabb hasonló eszközt adjon ki.","shortLead":"Napokon belül használhatatlanná válik a Humane eszköze, az Ai Pin – a 270 ezer forintos árát szinte mindenki bukja...","id":"20250219_humane-ai-pin-kudarc-leallas-eladas-hp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a29f7f-61d1-459a-8f00-a603e46b74da.jpg","index":0,"item":"95ce5aa0-f8dd-47b9-aaa0-b7dba67523f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_humane-ai-pin-kudarc-leallas-eladas-hp","timestamp":"2025. február. 19. 09:15","title":"Kész, vége: megbukott a készülék, amely azt ígérte, leváltja az okostelefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","shortLead":"A helyszínre érkező mentők stabil állapotban szállították kórházba a beteget.","id":"20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a828b45-254b-4039-a4d4-abfda9beba76.jpg","index":0,"item":"47542368-cdab-4257-b1c0-0496406dc136","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Egy-jarokelo-elesztett-ujra-egy-ferfit-egy-budapesti-villamosmegalloban","timestamp":"2025. február. 18. 11:00","title":"Egy járókelő élesztett újra egy férfit egy budapesti villamosmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország leggazdagabb embere vegye meg azt.","shortLead":"Nagy Kriszta Tereskova festőművész jótékonysági céllal árverezi el az egyik képét, de a titkos vágya az, hogy az ország...","id":"20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eed5bed-ac1e-416c-835f-d67e3c26fa77.jpg","index":0,"item":"d5bee873-d722-485d-8209-6dda8a297ac7","keywords":null,"link":"/elet/20250218_nagy-kriszta-tereskova-arveres-ivanyi-gabor-met","timestamp":"2025. február. 18. 14:57","title":"Nagy Kriszta Tereskova: Mészáros Lőrinc, az isten szerelmére, kérem, tegyen ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg – diplomáciai források szerint ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktornak lapot osztottak a világ legfontosabb kérdéseiben, amelyek éppen az öböl menti országokban dőlhetnek el.","shortLead":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg...","id":"20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f.jpg","index":0,"item":"77f68bd3-7b88-4c2c-8fb6-96bac18a6994","keywords":null,"link":"/360/20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","timestamp":"2025. február. 18. 10:10","title":"Orbán kivívta a nemzetközi rivaldafényt, de mennyi pénzt hoz haza az arab világból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","shortLead":"A fűtési szezon végéhez közeledve ismét közelít egymáshoz a benzin és a gázolaj ára.","id":"20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2124179f-5888-4705-9fd5-d4921369bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Erezheto-arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 19. 10:00","title":"Árcsökkenés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]