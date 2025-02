Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","shortLead":"A négy áldozat egy anya és két kisgyermeke és egy 83 éves békeaktivista.","id":"20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"1fa371e4-40c5-460d-bb2a-2c090e5c777d","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Atadta-negy-izraeli-tusz-holttestet-a-Hamasz","timestamp":"2025. február. 20. 09:17","title":"Átadta négy izraeli túsz holttestét a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és szépségkirálynők keresték a társaságát – többüket feleségül is vette. Kimagasló színészi képességeit és hihetetlen meggyőző erejét azonban nem a filmvásznon kamatoztatta: hol francia nemesnek, hol a Rockefeller család örökösének vagy Sophia Loren törvénytelen fiának, hol filmproducernek vagy menő bokszpromóternek adta ki magát, hogy a lehető legtöbb pénzt csalja ki áldozataiból. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és...","id":"20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05.jpg","index":0,"item":"273bf6ac-2460-4243-b9cf-69787a4e729c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"Aki fél Hollywoodot bepalizta: a világ legsármosabb szélhámosa, Christophe Rocancourt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","shortLead":"Mindenki más nyugodtan bindzsizhet, állítja a rapper, akit hazugnak nevezett a kormánysajtó.","id":"20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"60eb41ca-3cb0-4d70-ae9e-c61e34d84be6","keywords":null,"link":"/elet/20250219_majka-bindzsisztan-vedjegy-politika","timestamp":"2025. február. 19. 11:51","title":"Majka a politikusoktól félti a „Bindzsisztán” szót, védjegybejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még mindig diákjegyet vesz – a Mérlegen friss adásában Klein Dávid hegymászó volt a vendégünk.","shortLead":"Mindig is imádott eltévedni az erdőben, saját bevallása szerint kifejezetten rosszul tájékozódik, a moziban pedig még...","id":"20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2edc50c4-474d-46a2-8dec-f37c1e9995ba.jpg","index":0,"item":"ec1d3ec5-9a9b-44a3-b781-c631fa154bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Klein-David-hegymaszo-expedicio-Everest-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 15:09","title":"Klein Dávid: Akármekkora plecsnit felvarrok a ruhára, de ami a hegyen történik, abba nem szólhat bele a szponzor – Mérlegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689ca7d7-ed12-469c-87d8-53a082eb45e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Noname057(16) csoport zokon vette, hogy Sergio Mattarella államfő a III. Birodalomhoz hasonlította Putyin államát.","shortLead":"A Noname057(16) csoport zokon vette, hogy Sergio Mattarella államfő a III. Birodalomhoz hasonlította Putyin államát.","id":"20250220_olaszorszag-hackertamadas-mattarella-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/689ca7d7-ed12-469c-87d8-53a082eb45e6.jpg","index":0,"item":"f3432b5f-75be-403f-a42e-0d8f42994433","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_olaszorszag-hackertamadas-mattarella-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 20. 13:19","title":"Harmadik napja támadják oroszbarát hackerek Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter személyével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, sosem érezte azt, hogy Magyar le akarná őt uralni.","shortLead":"Pósfai Gábor 19 évig vezette a Decathlont, most a Tisza operatív vezetőjeként kezdett el dolgozni. Magyar Péter...","id":"20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab216ba-b9fb-4dff-9af4-2e0b97f9fc02.jpg","index":0,"item":"7aa06adb-2e4a-4488-8592-ebaf81f83ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_A-Tisza-operativ-igazgatoja-szerint-nem-tudjak-teljesen-kiszurni-a-partba-beszivargo-teglakat","timestamp":"2025. február. 19. 09:57","title":"A Tisza operatív igazgatója szerint nem tudják teljesen kiszűrni a pártba beszivárgó téglákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b25aa6-f996-4e4f-94e1-4662f2a01b9c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cynthia Erivo az Oscar-jelölés mellé behúzott még egy sikert az idei évre. ","shortLead":"Cynthia Erivo az Oscar-jelölés mellé behúzott még egy sikert az idei évre. ","id":"20250219_cynthia-erivo-jezus-krisztus-szupersztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10b25aa6-f996-4e4f-94e1-4662f2a01b9c.jpg","index":0,"item":"fad62b9b-5d9e-4085-8683-040dcc4bcf86","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_cynthia-erivo-jezus-krisztus-szupersztar","timestamp":"2025. február. 19. 12:31","title":"Fekete nő játssza Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós pénzügyminiszterek vita nélkül fogadták el azt a határozatot, amely rögzíti, hogy milyen mértékben nőhetnek a költségvetési kiadások Magyarországon. Korábban ezt az ügyet az Európai Bizottság “jegelte”, mert a magyar GDP-növekedési számok túlzottak voltak, később a magyar kormány újraszámolt és gyakorlatilag átvette a brüsszeli számításokat. ","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek vita nélkül fogadták el azt a határozatot, amely rögzíti, hogy milyen mértékben nőhetnek...","id":"20250218_GDP_koltsegvetes_europai_bizottsag_tulzottdeficit_eljaras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"e8603bad-f1fe-4724-a989-5b5233fad521","keywords":null,"link":"/eurologus/20250218_GDP_koltsegvetes_europai_bizottsag_tulzottdeficit_eljaras-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:08","title":"Kisebb GDP, kevesebb kiadás – ezt vállalta az Orbán-kormány Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]