[{"available":true,"c_guid":"3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csúnyán drágul a tojás, de a magyarok még nem ijedtek meg ettől annyira, mint az óceán túloldalán élők.","shortLead":"Csúnyán drágul a tojás, de a magyarok még nem ijedtek meg ettől annyira, mint az óceán túloldalán élők.","id":"20250221_tojas-tojasar-kereses-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3734fe79-47d3-4d28-9e92-df98af446902.jpg","index":0,"item":"987c6736-4c42-426a-840d-b18843453b31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_tojas-tojasar-kereses-google-trends","timestamp":"2025. február. 21. 06:13","title":"Az amerikaiak már pánikolnak a tojásár miatt, a magyarok még nem tartanak ott, mint az árstop idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e0bbfc-896c-4465-82d3-0c180de2966f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti sorozat debütálásának 20. évfordulóján kapta meg az újabb történetszál a zöld utat a Nickelodeontól.","shortLead":"Az eredeti sorozat debütálásának 20. évfordulóján kapta meg az újabb történetszál a zöld utat a Nickelodeontól.","id":"20250221_avatar-aang-korra-nickelodeon-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e0bbfc-896c-4465-82d3-0c180de2966f.jpg","index":0,"item":"072b090a-3bd3-47c2-a932-e3c3cd1a3eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_avatar-aang-korra-nickelodeon-sorozat","timestamp":"2025. február. 21. 17:20","title":"Csaknem 10 év után újabb sorozattal bővül az Avatar-rajzfilmuniverzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év tesztelgetést követően néhány piacon tényleg jöhet az olcsóbb YouTube-csomag, ami jobb az ingyenes élménynél, de kevesebb a normál előfizetésnél. ","shortLead":"Több év tesztelgetést követően néhány piacon tényleg jöhet az olcsóbb YouTube-csomag, ami jobb az ingyenes élménynél...","id":"20250222_google-youtube-lite-megjelenes-olcsobb-elofizetes-reklamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"37394b62-e98c-4e43-8c70-3beecf62bb99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_google-youtube-lite-megjelenes-olcsobb-elofizetes-reklamok","timestamp":"2025. február. 22. 08:03","title":"Fizetne keveset, hogy kevesebb reklám legyen a YouTube-on? Hamarosan megteheti, tényleg jön a YouTube Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","shortLead":"Példa nélküli, hogy a bírók az utcán demonstráljanak, de most épp ez történik.","id":"20250222_birok-tuntetese-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debbb1f1-1039-4351-be9c-2100a7aa1f85.jpg","index":0,"item":"e8a779c8-6ea7-4761-a385-dd2f6702a07e","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_birok-tuntetese-Budapest","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"„Nincs szabadság független igazságszolgáltatás nélkül” - Több ezren tüntettek a bírók mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","shortLead":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","id":"20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"d8570887-faf7-475f-b20d-e2fa6f625ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","timestamp":"2025. február. 22. 16:26","title":"Újabb túszok térhettek vissza szombaton Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca94f7de-9d1d-42e2-935f-c83ea4147441","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. ","shortLead":"A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. ","id":"20250221_Normaflore-reklam-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca94f7de-9d1d-42e2-935f-c83ea4147441.jpg","index":0,"item":"b049972d-cc39-4e8d-b1b5-fb997861019b","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_Normaflore-reklam-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 21. 11:40","title":"A GVH vizsgálja, hogy a Normaflore igazat állít-e magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja megfigyelni a SPHEREx űrtávcső.","shortLead":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja...","id":"20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"9275b7f0-d6c9-49ae-b6fb-21117d6401fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","timestamp":"2025. február. 20. 19:03","title":"Bekapcsolja a NASA az új űrtávcsövet: az univerzum eredetéről árulkodhat a SPHEREx ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]