[{"available":true,"c_guid":"7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa képek című fotóalbumban adott közre. A 78 alkotó és tudós által inspirált képekből az alábbiakban adunk ízelítőt. ","shortLead":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa...","id":"20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7.jpg","index":0,"item":"68ef8dd5-ebab-4d72-9d10-8e017267c2a8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":" „Köztudott, hogy a hódító barátja csak az utolsó áldozat” – Kiss-Kuntler Árpád látomásos portréi Asimovtól Weöres Sándorig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad a harci hergelés, az ellenségképzés. Ellenségből pedig nincs hiány, ráadásul a legújabb, Magyar Péter még valós veszélyt is jelent a NER-re.","shortLead":"A jóhír elfogyott, repülőrajt nem is volt, de valamiről mégis beszélnie kell Orbán Viktornak az évértékelőn. Marad...","id":"20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"0b6ce6ac-c20d-4524-9060-068459e83b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Ujra-kilovagol-serege-ele-Orban-a-Brusszel-elleni-Negy-Csata-Vezere-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 08:00","title":"Újra kilovagol serege elé Orbán, a Brüsszel elleni Négy Csata Vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt eddig a valóság is eljuthatott az emberekhez. Ami azonban nem tetszik a milliárdosnak, így változást ígér.","shortLead":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt...","id":"20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"540a2b4e-84f4-40bd-a530-9212ed849057","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","timestamp":"2025. február. 22. 12:03","title":"Zavarja Elon Muskot, hogy a saját platformján javítják ki a hazugságait – de már dolgozik a „megoldáson”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","shortLead":"Hatalmasat ugrott egy átlagos februári hétvégéhez képest a Valentin-nap környéki időszak forgalma a magyar turizmusban.","id":"20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6391850b-fa16-4965-ac60-64f5abeb46b0.jpg","index":0,"item":"b9bb9934-9737-4047-96b2-cb65566ecce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_valentin-nap-szalloda-turizmus","timestamp":"2025. február. 22. 15:34","title":"Nem csak a virágárusoknak volt nagy üzlet a Valentin-nap, hanem a szállodáknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között a magyar csapatban játszhasson, és a FIFA jóvá is hagyta ezt.","shortLead":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között...","id":"20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8.jpg","index":0,"item":"4436a91c-4289-4678-beb7-295a2eaa420a","keywords":null,"link":"/sport/20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","timestamp":"2025. február. 22. 10:59","title":"A német helyett a magyar válogatottat választotta Dárdai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem áll meg, még tovább zsugorítaná a kormányzatot.","shortLead":"Az amerikai elnök nem áll meg, még tovább zsugorítaná a kormányzatot.","id":"20250222_Trump-szeretne-ha-Elon-Musk-agresszivebb-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"f5db2d8a-e54a-4bc9-b109-e2024f3411fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Trump-szeretne-ha-Elon-Musk-agresszivebb-lenne","timestamp":"2025. február. 22. 20:32","title":"Trump szeretné, ha Elon Musk agresszívebb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében hallgassák a beszédet.","shortLead":"A miniszterelnök lázad és lázít, a vendégeknek pedig a napsütés sem szegte kedvét, hogy a Várkert Bazár sötét termében...","id":"20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f016f5-024f-40c1-90bf-c9f7ce79cd00.jpg","index":0,"item":"90deca59-9642-444a-8d28-723c7464e824","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-evertekelo-NER-elit-galeria-Varkert-Bazar-kepek-ebx","timestamp":"2025. február. 22. 15:57","title":"Így érkezett meg a NER-elit Orbán évértékelőjére – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]