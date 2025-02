Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot is.","shortLead":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot...","id":"20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9.jpg","index":0,"item":"b2f56fd5-f54f-431e-88e8-2ae930ed984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","timestamp":"2025. február. 27. 13:28","title":"Többet nyerhet az adómentességen a leggazdagabb 10 százalék, mint az ország szegényebb fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl a vízben keletkező örvényeken.","shortLead":"Kaliforniai mérnökök alkották meg azt a tenyérnyi szerkezetet, ami a tengeráramlásokat kihasználva lényegében szörföl...","id":"20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1fb95e-1dc9-4c42-a698-59ea5fdc2b6f.jpg","index":0,"item":"2a88ab75-3e72-4bfb-bc14-73e13e7fdefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_robot-carl-tenger-vizsgalat-dron","timestamp":"2025. február. 27. 17:03","title":"80%-kal kevesebb energiát használ az új robot, ami a tengerek állapotát mérheti fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad a székházban.","shortLead":"Matolcsy György időkapszula-vitrinbe tette Matolcsy György műveit, így az elnök ugyan leköszön, de szelleme megmarad...","id":"20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42b6f740-a252-4f42-94c7-e65bac42fc94.jpg","index":0,"item":"a8893e8a-0f12-4541-b2d8-30b4a0544d33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_Matolcsy-Gyorgy-szelleme-orokre-kiserteni-fog-az-MNB-szekhazban","timestamp":"2025. február. 26. 14:09","title":"Matolcsy György szelleme örökre kísérteni fog a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Összesen egymilliárd forintot, fejenként maximum 3 milliót kaphatnak a falusi műintézmények. 