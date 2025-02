Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"151c6ae4-4a49-4682-b79f-e2a408bc001c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók videóra vették, amint egy egér igyekszik segíteni az eszméletlen társán. ","shortLead":"Amerikai kutatók videóra vették, amint egy egér igyekszik segíteni az eszméletlen társán. ","id":"20250227_eger-elsosegely-ujraelesztes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/151c6ae4-4a49-4682-b79f-e2a408bc001c.jpg","index":0,"item":"2cd02eda-5e43-4209-be1e-270212c39bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_eger-elsosegely-ujraelesztes-video","timestamp":"2025. február. 27. 09:03","title":"„Újraélesztik” egymást az egerek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","shortLead":"A játékvezetők a Crvena zvezda 17 játékosa közül 14-et állítottak ki a múlt szombati bajnokin.","id":"20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc6c08e-dfcf-4138-ab04-9f329cde0cc5.jpg","index":0,"item":"d28abedf-05ab-4089-b0dc-e9ef6b0ca30e","keywords":null,"link":"/sport/20250228_jegkorong-u14-vasas-crvena-zvezda-verekedes-eltiltas","timestamp":"2025. február. 28. 18:37","title":"Összesen 69 mérkőzésre meszelték el a Vasas elleni U14-es hokimeccsen verekedő szerb játékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","shortLead":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","id":"20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6.jpg","index":0,"item":"7e1bdccb-daa2-48b2-86a5-defee20bc3ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","timestamp":"2025. február. 27. 08:10","title":"Bemutatkozott a Dacia Bigster kempingverziója, még sátor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hiába beszélt a miniszterelnök szuperlatívuszokban az anyák kormányzati támogatásának mértékéről. A döntés hosszú távon így is káros és igazságtalan.","shortLead":"Hiába beszélt a miniszterelnök szuperlatívuszokban az anyák kormányzati támogatásának mértékéről. A döntés hosszú távon...","id":"20250227_hvg-osztogatas-valasztas-nyugdijas-afavisszaterites-adokedvezmeny-szja-evindito-osztogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"0b80db18-293b-4abe-a3cc-dc5eb04bc34c","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-osztogatas-valasztas-nyugdijas-afavisszaterites-adokedvezmeny-szja-evindito-osztogatas","timestamp":"2025. február. 27. 12:32","title":"Orbán osztogatása: feleslegesen bonyolult, szociálisan érzéketlen, és jaj nekünk, ha jön egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá közük.","shortLead":"Gyanús volt, hogy egy sor videót forgatott itt a koreai gyomorinfluenszer, megkérdeztük az MTÜ-től, hogy volt-e hozzá...","id":"20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a810658-ceef-49f3-bff4-785a7864f3db.jpg","index":0,"item":"6a84acb6-a72e-4e24-9d3b-aed096aa2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_Magyar-Turisztikai-Ugynokseg-zabalo-koreai-influenszer","timestamp":"2025. február. 27. 12:15","title":"Egy hónapig dolgozott a Magyar Turisztikai Ügynökség a válaszon: nem ők hívták ide a zabáló koreai influenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bevétel 13, az adózott eredmény 51 százalékkal nőtt 2024-ben a Richter Gedeon Nyrt.-nél. A gyógyszergyártónak sokat segített mások mellett a különadók elmaradása és az alacsonyabb beruházási költségek.","shortLead":"A bevétel 13, az adózott eredmény 51 százalékkal nőtt 2024-ben a Richter Gedeon Nyrt.-nél. A gyógyszergyártónak sokat...","id":"20250228_richter-gedeon-nyrt-2024-eredmeny-nyereseg-novekedes-gyogyszergyarto-kkv-vallalkozas-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"1e392e7b-ccaa-4592-9a0f-30013c177fe1","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_richter-gedeon-nyrt-2024-eredmeny-nyereseg-novekedes-gyogyszergyarto-kkv-vallalkozas-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 07:53","title":"Elmaradtak a különadók, rekordokat döntött a Richter nyeresége tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba757e7-0609-4a90-a9b0-2275051b919b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lecsökken a hőmérséklet, és a kézfejeink egyből úgy néznek ki, mintha éveket öregedtek volna. Kiszáradnak, töredezetté válnak, és akár még ki is sebesedhetnek. Megnéztük, hogy miért éppen a kezünk ilyen érzékeny, és hogyan vértezhetjük fel a hideg ellen?","shortLead":"Lecsökken a hőmérséklet, és a kézfejeink egyből úgy néznek ki, mintha éveket öregedtek volna. Kiszáradnak, töredezetté...","id":"20250228_kezszarazsag-ellen-krem-hideg-tel-fagy-testapolo-kezkrem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba757e7-0609-4a90-a9b0-2275051b919b.jpg","index":0,"item":"1fba6fa0-e2c8-4c80-950f-14e34e4899a6","keywords":null,"link":"/elet/20250228_kezszarazsag-ellen-krem-hideg-tel-fagy-testapolo-kezkrem","timestamp":"2025. február. 28. 07:01","title":"Miért lesz töredezett és száraz a kézfejünk, ha egy kicsit is hűl a levegő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány is lobbizott.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány...","id":"20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"c8011914-7d72-49cc-93c1-9bb3f03b8638","keywords":null,"link":"/elet/20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","timestamp":"2025. február. 27. 10:59","title":"Andrew Tate és az öccse elhagyhatta Romániát és Amerikába megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]