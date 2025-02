Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad46e8a3-14c2-4109-a92b-8492ea804871","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Kia bemutatta a tavaly érkezett EV3 villanyautó kistestvérét, az EV2-t.","shortLead":"A Kia bemutatta a tavaly érkezett EV3 villanyautó kistestvérét, az EV2-t.","id":"20250228_Ime-a-Kia-legkisebb-es-legolcsobb-villanyautoja-az-EV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad46e8a3-14c2-4109-a92b-8492ea804871.jpg","index":0,"item":"e4ba2e54-d22b-43ac-8fac-645dfa38d061","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Ime-a-Kia-legkisebb-es-legolcsobb-villanyautoja-az-EV2","timestamp":"2025. február. 28. 07:59","title":"Íme a Kia legkisebb és legolcsóbb villanyautója, az EV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan világban nőnek fel, ahol a mesterséges intelligencia tényleg a mindennapok része lesz, és korántsem ez az egyetlen kihívás. Kérdés, mennyire lehet általánosítani a nemzedékekről, és mennyire állják meg a helyüket a vad előrejelzések. ","shortLead":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan...","id":"20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"2bc4d183-4e43-404f-a2e3-566d1c68c9c7","keywords":null,"link":"/360/20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Béták, szevasztok! Küszöbön az újabb generációváltás, de mit remélhetünk a ma születő nemzedéktől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","shortLead":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","id":"20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b.jpg","index":0,"item":"280db344-7d26-4202-af6e-406876e28637","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","timestamp":"2025. február. 27. 08:41","title":"Kína uralja a konnektoros autók piacának háromnegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány is lobbizott.","shortLead":"Az emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal gyanúsított brit–amerikai állampolgár testvérpár érdekében a Trump-kormány...","id":"20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"c8011914-7d72-49cc-93c1-9bb3f03b8638","keywords":null,"link":"/elet/20250227_andrew-tate-romania-repulo-egyesult-allamok-utazas","timestamp":"2025. február. 27. 10:59","title":"Andrew Tate és az öccse elhagyhatta Romániát és Amerikába megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","shortLead":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","id":"20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34.jpg","index":0,"item":"e40a0a34-c117-4d69-b271-235e889c9851","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","timestamp":"2025. február. 27. 20:15","title":"Buszmegállóba hajtott egy merénylő Izraelben, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e8f98-ec0e-48c6-9794-2d192098cc1e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nullára csökkentené a Trump-kormányzat Irán olajexportját, amely a szankciók kijátszásával évi több mint 50 milliárd dollár bevételt hoz. Ez azonban vissza is üthetne, így egyelőre kivár az amerikai elnök.","shortLead":"Nullára csökkentené a Trump-kormányzat Irán olajexportját, amely a szankciók kijátszásával évi több mint 50 milliárd...","id":"20250227_hvg-iran-arnyekflotta-olajcsempeszet-trump-amerikai-szankciok-teher-alatt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb0e8f98-ec0e-48c6-9794-2d192098cc1e.jpg","index":0,"item":"b5f93ca7-0340-4611-a4fa-8a2e0ed4554c","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-iran-arnyekflotta-olajcsempeszet-trump-amerikai-szankciok-teher-alatt-no","timestamp":"2025. február. 27. 15:40","title":"Bár Trump Iránnal is keménykedne, két dolog miatt egyelőre visszafogja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hajtóműhiba miatt kellett letenni a gépet soron kívül, az utasok az Air France szerint nem voltak veszélyben.","shortLead":"Hajtóműhiba miatt kellett letenni a gépet soron kívül, az utasok az Air France szerint nem voltak veszélyben.","id":"20250226_kenyszerleszallas-ferihegy-air-france","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"cc9c8079-fbd4-4254-b1ac-141eb62d7078","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_kenyszerleszallas-ferihegy-air-france","timestamp":"2025. február. 26. 18:01","title":"Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen a párizsi járat, a tűzoltók várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi rendőrfőnökkel.","shortLead":"Hajdu János, a TEK főigazgatója is a boszniai Szerb Köztársaságba utazott, a fővárosban írt alá szerződést a helyi...","id":"20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c7bbc9-5787-45ef-8d8b-ec6097a05d3f.jpg","index":0,"item":"4d70e388-8200-4b92-8a1e-2c5f31def054","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_boszniai-szerb-koztarsasag-milorad-dodik-orban-viktor-tek","timestamp":"2025. február. 26. 12:07","title":"300 magyar terrorelhárító érkezett a boszniai Szerb Köztársaságba Milorad Dodik elnök ítélethirdetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]