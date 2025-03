Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87b79296-2d4e-4a3d-a8ce-9e15ec5fb139","c_author":"Weyer Balázs ","category":"360","description":"A sajtó egyik legfontosabb üzemanyaga a társadalmi bizalom és mi, olvasók ezért tudunk tenni a legtöbbet – írja a polgár szemszögéből Weyer Balázs, az Origo alapító-főszerkesztője, a Főszerkesztők Fóruma és a Direkt36 egykori alapítója.","shortLead":"A sajtó egyik legfontosabb üzemanyaga a társadalmi bizalom és mi, olvasók ezért tudunk tenni a legtöbbet – írja...","id":"20250315_A-sajto-szabadsaga-a-mi-szabadsagunk-Weyer-Balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b79296-2d4e-4a3d-a8ce-9e15ec5fb139.jpg","index":0,"item":"6ed32541-3370-40e5-964f-38a05f42e7d6","keywords":null,"link":"/360/20250315_A-sajto-szabadsaga-a-mi-szabadsagunk-Weyer-Balazs","timestamp":"2025. március. 15. 07:30","title":"A sajtószabadság nem az újságíró javát szolgálja, hanem az olvasóét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak az interneten, de alaposan utána is néznek a megrendelni kívánt terméknek, és hallgatnak az influenszerekre – de csak azokra, akiket hitelesnek tartanak. Ez a Diverzum friss Z generációs kutatásából derül ki.","shortLead":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak...","id":"20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d.jpg","index":0,"item":"8bb1593a-a702-4333-8f7c-01c387250bf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 19:00","title":"Két dolognak hisznek a magyar fiatalok: az influenszereknek és az áraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan “belső ellenség” leszerelésére is, mint Orbán Viktor”.","shortLead":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan...","id":"20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67.jpg","index":0,"item":"f4fe7268-df05-4078-900b-5017238ba08e","keywords":null,"link":"/360/20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","timestamp":"2025. március. 15. 09:00","title":"Bloomberg-elemzés: Trump támadásai ellenére sok ok támasztja alá a derűlátást Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e99045-47a5-4c02-80ae-f81cf7f90d90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly háromszor – októberben, novemberben és decemberben – volt hasonló áramkimaradás az országban.","shortLead":"Tavaly háromszor – októberben, novemberben és decemberben – volt hasonló áramkimaradás az országban.","id":"20250316_Milliok-maradtak-aram-nelkul-Kubaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e99045-47a5-4c02-80ae-f81cf7f90d90.jpg","index":0,"item":"da011bc9-2f6c-4bcc-97fa-43422bee0b70","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Milliok-maradtak-aram-nelkul-Kubaban","timestamp":"2025. március. 16. 08:13","title":"Milliók maradtak áram nélkül Kubában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elemző szerint is jó lenne érteni, hogy mit vár ettől Orbán.","shortLead":"Az elemző szerint is jó lenne érteni, hogy mit vár ettől Orbán.","id":"20250316_Panik-Gumicsont-Hiszteria-Hiba-Torok-Gabor-a-poloskazasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca.jpg","index":0,"item":"8fa8afca-c735-486a-8db8-14781b406ece","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Panik-Gumicsont-Hiszteria-Hiba-Torok-Gabor-a-poloskazasrol","timestamp":"2025. március. 16. 12:42","title":"Pánik? Gumicsont? Hisztéria? Hiba? Török Gábor a poloskázásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve a Cambridge-i és az Ulmi Egyetemmel – közölte az intézmény.","shortLead":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve...","id":"20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"496a09f5-9298-4b08-b341-8fb529d9ee18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"Most aztán tényleg kiderülhet, mennyire veszélyesek a nanoműanyagok – főszerepben a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","shortLead":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","id":"20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83.jpg","index":0,"item":"cc7cabb7-71cf-42fb-91df-6c4f91cc501e","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Visszautasítják a bírók Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59aab8b8-5c4f-4277-802d-aeb0d4f74330","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ütemezett műszaki munkát végeztek, amikor az egyik berendezésben nyomáscsökkenés történt.","shortLead":"Ütemezett műszaki munkát végeztek, amikor az egyik berendezésben nyomáscsökkenés történt.","id":"20250316_Robbanas-volt-egy-orosz-olajfinomitoban-egy-ember-meghalt-tobb-megsebesult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59aab8b8-5c4f-4277-802d-aeb0d4f74330.jpg","index":0,"item":"9868c5a9-3a09-4002-b88e-2cbd9baf48c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_Robbanas-volt-egy-orosz-olajfinomitoban-egy-ember-meghalt-tobb-megsebesult","timestamp":"2025. március. 16. 13:45","title":"Robbanás volt egy orosz olajfinomítóban, egy ember meghalt, több megsebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]