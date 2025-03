Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"598b1c4f-f798-418b-a7ee-d013c668c569","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A 30 milliárd zlotyt (kb. 3000 milliárd forint) részben a zöld átalakítás programjától veszik el.","shortLead":"A 30 milliárd zlotyt (kb. 3000 milliárd forint) részben a zöld átalakítás programjától veszik el.","id":"20250305_lengyelorszag-biztonsagi-es-vedelmi-alap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/598b1c4f-f798-418b-a7ee-d013c668c569.jpg","index":0,"item":"ebf6f520-bacb-4371-9adb-174cbd903be7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_lengyelorszag-biztonsagi-es-vedelmi-alap","timestamp":"2025. március. 05. 20:08","title":"Védelmi Alapot hoznak létre Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","shortLead":"A probléma elsősorban a kisebb falvakat érinti, de nemrég Pest megyében is voltak gondok.","id":"20250305_ihatatlan-csapviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a86f43-d9b0-4cac-8f6d-2a0450e8c59a.jpg","index":0,"item":"ef4de060-1a6b-4903-8c76-fadf7d66c0e3","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ihatatlan-csapviz","timestamp":"2025. március. 05. 06:53","title":"Több mint ezer településen ihatatlan a csapvíz, van, ahol még tisztálkodáshoz sem javasolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"144cc777-402a-45f0-aa1b-58a98ce8300f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NKE hadtudományi karának egyik oktatója szerint minden azon múlik, hogy az Ukrajnát támogatni hajlandó európai országok mennyire képesek betölteni a Washington után maradt űrt.","shortLead":"Az NKE hadtudományi karának egyik oktatója szerint minden azon múlik, hogy az Ukrajnát támogatni hajlandó európai...","id":"20250304_amerikai-tamogatas-ukrajna-takacs-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/144cc777-402a-45f0-aa1b-58a98ce8300f.jpg","index":0,"item":"ded2666f-dcb7-4b47-a23c-433f7e1f118e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_amerikai-tamogatas-ukrajna-takacs-mark","timestamp":"2025. március. 04. 15:30","title":"Mekkora tragédiát jelent Ukrajna számára az amerikai támogatás felfüggesztése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma szégyenének nevezett.","shortLead":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma...","id":"20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8.jpg","index":0,"item":"63b8ae47-f8d3-4cdd-bb84-44733c5bd9d6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 04. 14:40","title":"Nem hajlandók Vucsicsról tudósítani a szerb köztévé újvidéki munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9f1223-0ffc-46fd-adec-2ca3c1c40f96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar és a külföldi autósok körében is az egyhetes pályamatrica a legnépszerűbb. 