[{"available":true,"c_guid":"73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit uralkodó műsorában Bob Marley és Kylie Minogue dalai is felcsendülnek.","shortLead":"A brit uralkodó műsorában Bob Marley és Kylie Minogue dalai is felcsendülnek.","id":"20250307_III-karoly-brit-uralkodo-apple-music-musor-dalvalogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989.jpg","index":0,"item":"df0e3c33-0d8d-451f-ad47-2fab9aeb6049","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_III-karoly-brit-uralkodo-apple-music-musor-dalvalogatas","timestamp":"2025. március. 07. 13:39","title":"Már csak néhány napot kell várni, hogy hallgathassa III. Károly kedvenc dalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző pártokból.","shortLead":"Öthavi huzavonát követően új kormány alakult Ausztriában, a politikai centrumban elhelyezkedő, ideológiailag különböző...","id":"20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/672735bb-f5b8-4ab7-9fc5-f274c1abf377.jpg","index":0,"item":"0dd6cf18-2207-4ff9-aacf-d2e2c4e7f457","keywords":null,"link":"/360/20250307_hvg-osztrak-koalicio-ovp-spo-neos-fpo","timestamp":"2025. március. 07. 17:30","title":"Szokatlan kompromisszumokkal kezdi kormányzását a szaxofonozó és szivarozó osztrák Churchill vezette koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcbdf00-08a3-4b4d-b9dd-a9a4f1f5412c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány önkéntes árcsökkentésre próbálja rávenni a kereskedőket.","shortLead":"A kormány önkéntes árcsökkentésre próbálja rávenni a kereskedőket.","id":"20250305_aruhazlancok-arcsokkentes-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcbdf00-08a3-4b4d-b9dd-a9a4f1f5412c.jpg","index":0,"item":"175a0ec2-f5df-4d4b-9749-716690106b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_aruhazlancok-arcsokkentes-nagy-marton","timestamp":"2025. március. 05. 21:20","title":"Miután selyemzsinórt kaptak Nagy Mártontól, árcsökkentésről számoltak be az áruházláncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ba22ce-8503-444f-b514-ae158e633440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Affleck 13 éves fia egy 6000 dolláros Nike sportcipőt nézett ki magának. Így reagált a gazdag, de szigorú apa.","shortLead":"Affleck 13 éves fia egy 6000 dolláros Nike sportcipőt nézett ki magának. Így reagált a gazdag, de szigorú apa.","id":"20250306_ben-affleck-fia-cipo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ba22ce-8503-444f-b514-ae158e633440.jpg","index":0,"item":"2aa806e7-9775-48e0-9098-7b6a7e88a466","keywords":null,"link":"/elet/20250306_ben-affleck-fia-cipo","timestamp":"2025. március. 06. 10:41","title":"Ezt mondta Ben Affleck a fiának, akinek egy kétmillió forintos cipőre fájt a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","shortLead":"Gálázott a Bayern München, az Inter idegenben verte a Feyenoordot.","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ede79ee1-bed4-4f77-a51f-eb4d45b6cf2b.jpg","index":0,"item":"7077c567-8110-41db-b00f-a4db7fd91d75","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nyolcaddonto-odavago-psg-liverpool-barcelona-benfica-bayern-munchen-bayer-leverkusen-feyenoord-inter-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 23:01","title":"Lefocizta a Liverpoolt, mégis kikapott a PSG, emberhátrányban győzött a Barca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb jogsértés miatt. Ha a pénzt nem fizeti be a kormány, akkor levonják bármely, Magyarországnak járó kifizetésből.","shortLead":"1 750 000 euró, azaz mintegy 700 millió forint megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság Magyarországot egy újabb...","id":"20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"99f41821-6977-4655-a620-aa2a60457166","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_europai-birosag-unios-jog-kotelezettsegszeges-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 11:17","title":"Újabb pert bukott el az Orbán-kormány az EU-val szemben: most 700 millió forintot veszítettünk az uniós forrásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae98a275-ede1-492c-9a42-1eac87a1e317","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Fradit leszámítva a fővárosi klubok nem jöttek ki jól a NER-es hatalomátvételből. Az MTK 15 éve libikókázik az első és másodosztály között, a Vasas és a Honvéd pedig jelenleg az NB II.-ben sínylődik. ","shortLead":"A Fradit leszámítva a fővárosi klubok nem jöttek ki jól a NER-es hatalomátvételből. Az MTK 15 éve libikókázik az első...","id":"20250306_ner-csapatok-ujpest-mol-fradi-vasas-mtk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae98a275-ede1-492c-9a42-1eac87a1e317.jpg","index":0,"item":"8b3bb867-5ce1-48e4-a183-2c9ebd1d3375","keywords":null,"link":"/sport/20250306_ner-csapatok-ujpest-mol-fradi-vasas-mtk","timestamp":"2025. március. 06. 16:06","title":"Orbán kedvenc gyerekkori csapatát is elsüllyeszti a NER?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5.jpg","index":0,"item":"9a2226c3-d40b-42cf-9485-f63d690318f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","timestamp":"2025. március. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Trump orientálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]