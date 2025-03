Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41285302-6487-40db-8baf-d26de6c1a316","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság vezetője szerint a Tromsøi egyezmény megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítja a jogot, hogy adatigényléssel megismerjen közérdekű adatokat.","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság vezetője szerint a Tromsøi egyezmény megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítja a jogot...","id":"20250305_peterfalvi-attila-koredeku-adat-schmidt-maria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41285302-6487-40db-8baf-d26de6c1a316.jpg","index":0,"item":"9bf756c7-b061-4af9-81aa-0d01f4de8c91","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_peterfalvi-attila-koredeku-adat-schmidt-maria","timestamp":"2025. március. 05. 15:21","title":"Péterfalvi Attila szerint bármennyire nem szeretné, Schmidt Máriának akkor is válaszolnia kell a Magyar Hangnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7035f8a0-fc19-4d2e-a637-e4c1580fc0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán már 18 fok is lehet.","shortLead":"Szerdán már 18 fok is lehet.","id":"20250304_Vegre-tenyleg-itt-a-tavasz-napsutes-es-tovabbi-melegedes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7035f8a0-fc19-4d2e-a637-e4c1580fc0bb.jpg","index":0,"item":"40d1dea2-66a7-436f-8d8a-74729e9def99","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Vegre-tenyleg-itt-a-tavasz-napsutes-es-tovabbi-melegedes-jon","timestamp":"2025. március. 04. 08:21","title":"Végre tényleg itt a tavasz: napsütés és további melegedés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","shortLead":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","id":"20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53.jpg","index":0,"item":"38f946c2-dbad-4e48-8037-3478294c368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Meghalt az önkéntes véradó, akinek 2,4 millió csecsemő köszönhette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a60c0ff-5f39-45ac-a34a-86c9f2de9234","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon örülnek, hogy „normalizálódik” az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország imázsa. 