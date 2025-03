Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét alkotmányt módosítanának, hogy külön törvényben meghatározott esetekben kiutasítható legyen az a magyar állampolgár, aki más ország állampolgárságával is rendelkezik, és „veszélyt jelent az országra”.","shortLead":"Ismét alkotmányt módosítanának, hogy külön törvényben meghatározott esetekben kiutasítható legyen az a magyar...","id":"20250309_A-kormany-kiutasitana-Magyarorszagrol-azokat-a-kettos-allampolgarokat-akik-veszelyeztetik-a-biztonsagot-vagy-a-szuverenitast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4.jpg","index":0,"item":"584c9aff-f9f1-41eb-a240-5f3fd34224c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_A-kormany-kiutasitana-Magyarorszagrol-azokat-a-kettos-allampolgarokat-akik-veszelyeztetik-a-biztonsagot-vagy-a-szuverenitast","timestamp":"2025. március. 09. 21:11","title":"A kormány kiutasítaná azokat a kettős állampolgárokat, akik veszélyeztetik a „szuverenitást” vagy a „biztonságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","shortLead":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","id":"20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6.jpg","index":0,"item":"d2cb11d3-db44-4ff6-958c-7aa8ed6d1d60","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:22","title":"Egy olajszállító tanker és egy teherhajó ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csaknem 16 kilométert tettek meg a 1,5 méter széles csőben. Az eset jól mutatja, miért fontos, hogy az Egyesült Államok megossza a titkosszolgálati információit Kijevvel.","shortLead":"Csaknem 16 kilométert tettek meg a 1,5 méter széles csőben. Az eset jól mutatja, miért fontos, hogy az Egyesült Államok...","id":"20250309_Gazvezetekeken-atkuszva-tamadtak-hatba-az-ukranokat-az-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"0fe7a171-740d-4e8c-aa0c-4bae14612852","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Gazvezetekeken-atkuszva-tamadtak-hatba-az-ukranokat-az-oroszok","timestamp":"2025. március. 09. 17:58","title":"Videón: gázvezetékeken átkúszva támadták hátba az ukránokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 26-ig autóval nem lehet majd a rakparton közlekedni.","shortLead":"Október 26-ig autóval nem lehet majd a rakparton közlekedni.","id":"20250309_rakpart-karacsony-gergely-megnyitjak-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26583b41-92ba-4ba9-8b72-9d299dc3ed8a.jpg","index":0,"item":"e5ee5ced-9c27-4f13-bce1-8f5e88f9752a","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_rakpart-karacsony-gergely-megnyitjak-nyar","timestamp":"2025. március. 09. 18:33","title":"Március közepétől újra a gyalogosoké a pesti alsó rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","shortLead":"Mark Rutte Szarajevóban szólította fel a feszültségek feloldására az ország vezetőit.","id":"20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ab9472f-146e-49a7-8039-02b7c8a8c8b9.jpg","index":0,"item":"baf73de2-ec4d-4312-8828-6d79ad3683f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_bosznia-hercegovina-teruleti-integritas-mark-rutte-nato","timestamp":"2025. március. 10. 17:03","title":"Kiállt Bosznia-Hercegovina területi integritása mellett a NATO főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","shortLead":"Hankó Balázs miniszter szerint már fogalmazzák a törvényjavaslatot, amely jövőre lép életbe.","id":"20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"daa3f93a-0aa7-4f97-bfd8-2c70986f3718","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szja-mentesseg-30-ev-alatti-anyaknak-is-osztogatas-csaladi-tamogatas-adocsokkentes-gazdasag","timestamp":"2025. március. 09. 11:00","title":"Kiterjesztik az szja-mentességet minden 30 év alatti anyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","shortLead":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","id":"20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd.jpg","index":0,"item":"3c4f3779-7ccd-425f-8073-6e7f20773a11","keywords":null,"link":"/elet/20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","timestamp":"2025. március. 10. 15:48","title":"Mellkasi fájdalmakra panaszkodott és defibrillátort kért a pilóta egy Sydney-be tartó járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd354f4-55a2-41b8-8eed-6d0fd66fae9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit vállalat csodaanyagként is emlegetett grafént állít elő a metánból, az új eljárás révén pedig hétköznapi termékek lehetnek tartósabbak.","shortLead":"Egy brit vállalat csodaanyagként is emlegetett grafént állít elő a metánból, az új eljárás révén pedig hétköznapi...","id":"20250310_metan-karosanyag-kibocsatas-uj-eljaras-atalakitas-grafen-hidrogen-eloallitas-levidian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd354f4-55a2-41b8-8eed-6d0fd66fae9b.jpg","index":0,"item":"a70e454e-8c2f-468f-a668-02d93cafcbaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_metan-karosanyag-kibocsatas-uj-eljaras-atalakitas-grafen-hidrogen-eloallitas-levidian","timestamp":"2025. március. 10. 08:03","title":"84-szer károsabb a szén-dioxidnál, de most találtak egy módszert, amivel jóra fordítható a metán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]